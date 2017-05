Desaparecen productores del campo

El modelo de producción e industrialización de leche de vaca en México, impuesto hace 23 años cuando se formalizó el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), se convirtió en el martirio para más de un millón de pequeños y medianos productores, con el resultado de que en ese periodo desaparecieron del mapa de productores 680 mil familias y 400 mil empleos directos e indirectos.

Álvaro González Muñoz, presidente del Frente Nacional de Productores y Consumidores de Leche, que agrupa a los pequeños ganaderos lecheros de 20 estados del país, manifestó entusiasmado que “si antes de la era de Trump la revisión de intercambio comercial con Estados Unidos y Canadá, en particular en leche y sus derivados era necesaria, en los tiempos actuales es indispensable, porque la devaluación del peso respecto del dólar y las importaciones excesivas del producto en polvo, aprietan el cuello paulatinamente a nuestros productores”.

Como es del dominio público, las importaciones de leche en polvo no son de leche auténtica, sino que nos llega descremada; es decir, sin sus ingredientes nutritivos naturales. Se trata de un subproducto y de fórmulas lácteas que ingresan a nuestro país con la anuencia de las autoridades de Economía y de Salud. “PROFECO y COFEPRIS no realizan su trabajo de revisar calidad y sanidad”, enfatizó el dirigente.

“Es inexplicable que instituciones mexicanas ofrezcan todo tipo de facilidades comerciales que se dan a industrias y cadenas comerciales de base norteamericana, para que nos sigan vendiendo derivados lácteos que en los Estados Unidos, principalmente, son subproductos y sobrantes de empresas productoras de quesos, así como de alimentos para infantes.

Las importaciones de leche en polvo aumentaron de manera extraordinaria, con efectos letales para la industria lechera nacional. En los últimos años el nivel de importaciones llegó a 562 mil toneladas en diferentes tipos de lácteos: leche en polvo enriquecida con grasas vegetales, minerales y proteínas –todo artificial– mientras que los mexicanos enviamos “la fabulosa cantidad de 7 por ciento de productos lácteos”

Calificó de “brutal” el desbalance comercial solamente en la relación entre México y Estados Unidos. Es de 93 por ciento que les compramos y les vendemos 7 por ciento, con la diferencia de que los mexicanos aceptamos todo tipo de productos y revolturas, sin que “jamás se haya regresado a su lugar de origen, ningún cargamento por no cumplir las normas de calidad, sanidad y los protocolos”.

