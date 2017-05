Busca INFONAVIT mejorar calidad de vida de trabajadores

Por: Demian Duarte / Parte 1

El tema de la vivienda para el trabajador es todo un universo aparte, y es que hay 37 mil 500 empresas empleadoras registradas ante el INFONAVIT en Sonora, cerca de 600 mil derechohabientes en la Entidad y de acuerdo con las perspectiva para este año, el instituto tiene proyectado colocar alrededor de 18 mil créditos este año.

Se trata de un asunto sensible, que requiere de mucha conciliación, pues se trata de establecer los límites entre el derecho al acceso de vivienda, la responsabilidad social de la empresa y la responsabilidad financiera del derechohabiente que adquiere una casa habitación utilizando el financiamiento del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, mismo que financia la construcción de vivienda con las empresas constructoras y después coloca créditos entre sus derechohabientes, que tienen que acumular al menos 116 puntos para acceder al crédito, que puede ir desde vivienda económica de 48 metros cuadrados, hasta vivienda residencial con un valor máximo de 1 millón 600 mil pesos.

Todo tiene que ver con los ingresos del trabajador, con la demanda que pueda existir y con las condiciones del mercado.

El INFONAVIT dispone a nivel nacional de un billón 300 mil millones de pesos para financiar este esquema, en Sonora no existe una cantidad predeterminada, y depende en mucho de la gestión que haga el propio Gobierno del Estado, de la demanda de crédito y de cómo se comporte el derechohabiente en cuanto el cumplimiento de sus obligaciones con el mismo instituto.

Se trata de un tema complejo, en donde Roberto Sánchez Cerezo, un experimentado político, funge como delegado de INFONAVIT en Sonora, trabajo del que accedió a conversar sobre los detalles con Diario del Yaqui, a fin de identificar los puntos de conflicto y en particular las oportunidades que se vienen planteando.

De entrada habló de las metas numéricas, se trata de financiar 14 mil viviendas, sean nuevas o usadas, además entrega 4 mil créditos hipotecarios, temática en la que las metas se han elevado respecto a la calidad de los créditos, pues el delegado asegura que prefiere ir tras los créditos intermedios y altos, que por los de vivienda social y popular y que poco a poco se busca generar en Sonora un efecto de movilidad social, donde el trabajador pueda aspirar a mejoras en su calidad de vida, aspecto que comienza por elegir correctamente el lugar donde va a vivir.

“Aquí la situación es que si el trabajador toma la decisión de comprar una vivienda, yo tengo que estar seguro como autoridad, que tú supiste 4 cosas básicas, como son la calidad de la vivienda, de qué está hecha, dónde está ubicada y en particular cuánto gastarás para trasladarte de ahí al trabajo y determinar tus necesidades”, recalcó.

Y en ese temor Sánchez Cerezo dijo que hay trabajadores que gasta el 37por ciento de su salario para trasladarse.

En ese criterio resaltó que es importante tomar decisiones informadas, mira, hay situaciones derivadas de la vida moderna que no tienen que ver con el INFONAVIT o con la empresa, como están los créditos al salario que ofrecen los bancos, y que te ofrecen de manera muy agresiva, el detalle es que al llegar la quincena, lo primero que se paga es el préstamo bancario, porque se descuenta en automático, luego vienen gastos y muchas otras cosas, lo que resulta con que al rato el porcentaje para amortizar la vivienda, que no puede ser mayor al 20 por ciento nunca, resulta en ser un factor para impedir que alcance el dinero para los satisfactores básicos.

Reconoció que hay quejas de parte de los trabajadores y sus sindicatos, particularmente la CTM, que asegura que muchos derechohabientes del Instituto se ven en la disyuntiva de comer o pagar sus mensualidades.

“El asunto es que el derechohabiente del INFONAVIT, sacó un crédito hipotecario, que cuando yo se lo doy, sale en una situación de ingresos determinados y no se puede aspirar a que después se reduzca, cuando en vez de ganar 20 pesos ganes 10, así como tampoco te lo voy a subir cuando en lugar de los 20 ganes 30, en cuanto al monto de la amortización”, apuntó.

Esto —dijo— es un contrato hipotecario y al final nos atenemos a ciertas reglas financieras, aunque como Instituto enfocado a la vivienda del trabajador, tengo manera de ayudarles.

Por ejemplo —anotó— tengo seguro de desempleo, que en automático cuando pierdes el trabajo te cobra una cantidad reducida o que incluso puedes dejar de pagar durante un año, a fin de que te niveles porque perdiste el empleo, se puede hacer una solicitud para que se reduzca factor de pago, y en ese caso debo recurrir a un experto se te haga estudio socioeconómico que pueda determinar que tu ingreso bajó y que eso obliga a que se haga una amortización menor.

Sin embargo es fundamental que la gente esté enterada de las consecuencias, porque sí al final el crédito está tasado a 13 años y si la corrida financiera se hizo a 20, todo ese lapso que se deje de pagar implica que se va a subir el monto financiable y que va a subir el pago de intereses, mucho de ese dinero termina yéndose al pago de los intereses.

“Quisiéramos que la vivienda fuera la expectativa de una mejor calidad de vida del trabajador y no un conflicto”, manifestó.

Sánchez Cerezo indicó que actualmente las tasas base del instituto al trabajador son del 12 por ciento anual, lo que puede ser considerado un crédito hipotecario alto, sin embargo sostuvo que hay una política de generar tasas de interés cruzado, de modo que hay tasas del 6 o el 7 por ciento.

“Nuestro crédito no es caro, que se trata de un esquema de interés cruzado y que el trabajador que gana menos se financia con el que gana más. Ahora que la cobranza es muy drástica, es real, yo tengo la obligación de recuperar el recurso para poder financiar más vivienda, si yo no recupero dinero, no puedo seguir adelante, el INFONAVIT tiene vida propia y nosotros tenemos que tomar una decisión entre la cuestión del derecho a la vivienda y la eficiencia en cobranza. Ahí tenemos una combinación que se debe hacer entre una institución”, recalcó.

El delegado del INFONAVIT dijo que se han detectado conflictos y sobre todo quejas con un crédito denominado “Mejoravit”, que está diseñado como una tarjeta de crédito, pero que es para comprar materiales y productos de mejora en la vivienda del derechohabiente.

Reconoció que hay quienes dicen que es caro, pero el análisis tiene 2 fallas, en particular no se entrega con el dinero del fondo de vivienda, sino que se da con convenio hecho con un banco, que es fondeador de recursos y la percepción es que es muy caro y nosotros prestamos al 16.5 por ciento y señalamos que somos el crédito más barato que hay en el mercado, es un crédito muy competitivo, el derechohabiente puede acceder a 48 mil pesos, que es dinero que se va a una tarjeta, pero creo que la clave en esto es que el usuario tome decisiones informadas.

Hicimos —dijo— una licitación de fondeo, tenemos 7 bancos y son 2 instituciones las que ganaron la licitación, a fin de fondear recursos que yo presto, a una tasa del 16.5 por ciento a tasa anual, eso debemos compararlo con todas la tarjetas que te prestan en ese rango, que incluso lo podemos comparar con FONACOT, pero te presta la banca al 25, 30, 40 por ciento y de ahí para arriba.

“El problema es que si la gente no sabe qué hacer con esa tarjeta, y luego viene un coyote que busca acomodarte algo otro producto”, recalcó para comentar que hay incluso quien monetiza esa cantidad, ofreciendo al trabajador el 75 por ciento de su capacidad de endeudamiento en efectivo, a cambio de usar la tarjeta para otros fines”, recalcó.

El delegado señaló que esa práctica va contra las finanzas personales del trabajador, además de que se le va en descuento de su nómina, por lo que es esencial impedir que los engañen, que no les vendan baratijas o cosas que no necesitan, mucho menos que les ofrezcan efectivo a cambio de su crédito.

