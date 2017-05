Presenta Montes de Oca renuncia

Repudia la corrupción y protección de policías deshonestos

La regidora del Partido Acción Nacional (PAN), Sandra Montes de Oca García, presentó ante el Pleno de Cabildo su renuncia como presidenta de la Comisión de Seguridad Pública y, a su vez, a la Junta de Honor y Justicia, argumentando su hartazgo de la corrupción que hay en Asuntos Internos del Ayuntamiento de Cajeme.

“Mi renuncia va en función de que no hay las condiciones para poder satisfacer las demandas ciudadanas… Es algo decepcionante, no puedo darle respuesta a la gente y no porque no quiera, y porque no tenga ganas, porque ‘ganas’ creo que le puse muchas. Estuve poniendo denuncias acompañando a la sociedad ante Contraloría y ante Asuntos Internos, y últimamente las ponía mejor en Contraloría, porque ahí queda la constancia de que se les está dando seguimiento ya que en asuntos internos no proceden”, dijo.

Señaló que la instancia en mención no trabaja sábados ni domingos, y desechan en su mayoría las quejas ciudadanas… “definitivamente no se puede, tenemos el caso del encargado del área comercial, donde el archivo no me lo subieron jamás a la Junta de Honor; ya sesioné, volví a solicitarlo, quedaron de pasarlo, y no lo hicieron. No es para estar jugando con la sociedad y menos con casos delicados, a todas luces se ve una corrupción tremenda, hay el ánimo de tapar o de cuidar a policías corruptos, –desconozco el motivo del por qué se les está protegiendo– porque para mí es una protección el hecho de que hayan dilatado más de un mes un caso en canalizarlo”.

Así como este caso, hay otros, como el de un policía que cobraba dos mil 500 pesos de multas sin dar recibo, sin entrar ese dinero en las arcas municipales.

HABLA GUTIÉRREZ LUGO

Declaraciones del comandante Antonio Gutiérrez Lugo sobre la renuncia a la presidencia de la Comisión de Seguridad Pública de Sandra Montes de Oca.

“Me sorprende la decisión que tomó de renunciar; para mí, muy lamentable, pero es una decisión personal. “Y sobre la corrupción que asegura (la regidora) existe, ella habla como corrupción los casos que en Asuntos Internos no se subieron a la Comisión de Honor y Justicia, pero estos casos no han sido desechados; si no me comentan en Asuntos Internos que se están integrando”.