No respeta alto y lo embisten

El accidente dejó tres heridos, dos son mujeres

Por no respetar el alto de un peligroso crucero, un conductor provocó un aparatoso accidente que dejó como saldo tres heridos y daños materiales de poco más de 200 mil, accidente que ocurrió en el cruce del eje vial Coahuila y calle Tetabiate, alrededor de las 16:10 horas de ayer.

Agentes del Departamento de Tránsito Municipal aseguraron como presunto responsable al joven Alberto R. C., de 26 años de edad, y con domicilio en colonia Amanecer de Cajeme, quien resultó herido, así como una mujer que lo acompañaba.

Ambos viajaban en un sedán de la marca Ford, línea Figo, modelo 2017.

La otra unidad participante fue un pick up de la marca Volkswagen, línea Amarok, modelo 2017 y que conducía Ismael de Jesús C. S., de 25 años, con domicilio en Nogales, Sonora.

Lo acompañaba una fémina que sufrió esquince cervical, por lo que fue llevada a recibir atención médica a un nosocomio de la localidad.

Se informó que el Figo circulaba por la Tetabiate de oriente a poniente, pero al llegar a la Coahuila no efectuó alto reglamentario y fue impactado en su costado lateral izquierdo con el frente del Amarok, que iba por la Coahuila de sur a norte.

El impacto proyectó al Ford Figo a la esquina noroeste donde detuvo su marcha, resintiendo pérdidas totales, mientras que en la camioneta se estimaron en unos 30 mil pesos, según Tránsito Municipal.