Nadal, a la final de Madrid

La semifinal de Madrid entre el serbio Novak Djokovic y el español Rafael Nadal marcaba el 50º enfrentamiento entre ambos, el duelo más repetido en la historia del tenis.

Esta vez fue 6-2 y 6-4 para el español, quien con contundencia y también con trabajo, venció al serbio por 24ª oportunidad.

El triunfo no fue uno más. Djokovic no se había dejado arrebatar un sólo set en los siete últimos enfrentamientos contra el de Manacor, que no vencía al serbio desde la final de Roland Garros de 2014, precisamente cuando obtuvo el último de sus nueve títulos en París. El No. 2 del ranking ATP había festejado en 11 de los últimos 12 sobre el 5º.

Más tarde, Pablo Cuevas, a los 31 años, no pudo en su primera semifinal en un Masters 1000. El uruguayo, instalado en el Top 30 ATP, cedió, en un igualado partido, ante el austríaco Dominic Thiem (9º), por 6-4 y 6-4.