Máximo honor para Derek Jeter

Los Yankees retirarán este domingo el número 2 en honor a Derek Jeter, quedando así sin números de un solo dígito para futuros jugadores.

La histórica dinastía de Yankees completará este día el retiro de todos los números entre el 1 y el 10 en honor a las glorias que los utilizaron a lo largo de su historia.

Sólo faltaba el número 2 que utilizó hasta el 2014 “El Capitán”, el excampocorto Derek Jeter, quien marcó la voluminosa historia de los Mulos del Bronx, guiándolos a conquistar cinco coronas de Serie Mundial entre 1996 y 2009 en una carrera que de seguro lo llevará al Salón de la Fama en unos años.

Y además de dejar su huella en la fanaticada yankee y en la historia de la franquicia con sus 3 mil 465 hits, marcó además a quienes jugaron con él o en su contra a lo largo de 20 temporadas, incluyendo a varios exjugadores puertorriqueños que lo conocieron, y que hoy lo elogian con las mismas palabras que se usarán el domingo y que hemos escuchado por años: un excelente pelotero y un excelente ser humano.

“Muy buena persona. En mi casa tengo una camisa firmada por él deseándome buenas cosas. El tipo es un ídolo”, manifestó el exlanzador derecho Joel Piñeiro. “Desde el 2000 hasta que me retiré (2011) me le estuve enfrentando. Y sí, me dio sus palos, pero en otras ocasiones lo retiré. Es tremenda persona, una superestrella dentro y fuera del terreno. Para el Salón de la Fama debe ser un ‘first ballot’”.

Este recordó que por el carácter afable de Jeter, y su profunda amistad con el exreceptor de los Yankees, el boricua Jorge Posada, Jeter vistaba Puerto Rico con frecuencia, y que en varias ocasiones, invitado por Posada, pudo compartir cenas con el excampocorto. Incluso, hasta su hijo mayor tuvo la oportunidad de conocerlo y compartir con él.