Invitan a utilizar cinturón de seguridad

Al azar escogieron a varios automovilistas; les brindaron plática preventiva

Ayer un grupo de agentes del Departamento de Tránsito Municipal inició un operativo para incentivar el uso correcto del cinturón de seguridad entre los automovilistas cajemenses.

La actividad, en la que participan varios funcionarios de Tránsito, se desarrolla en distintos sectores de la ciudad.

Al inicio de la misma, los tránsitos eligieron al azar a 10 conductores y verificaron que no hacían uso del cinturón de seguridad.

Los automovilistas recibieron una charla de 10 minutos sobre la importancia del uso adecuado del cinturón.

La iniciativa no fue del agrado de todos los que se encontraban en la vía. Algunos choferes protestaron porque esta acción generó fuerte congestionamiento.

Esta jornada forma parte de un conjunto de acciones previas a la entrada en vigencia del uso obligatorio del cinturón de seguridad, contemplado desde ya varios años atrás.

Posteriormente se comenzarán a aplicar multas a quienes no hagan uso de este equipo de protección.