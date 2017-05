El único Municipio gobernado por el PRD en Sonora

Eusebio Miranda Guerrero es el alcalde de Bácum, uno de los ocho pueblos yaquis que esta semana se convirtió en la quinta capital del Estado de Sonora de toda su historia, por un solo día.

El caso de Bácum llama la atención porque es el único Municipio de Sonora gobernado por el PRD y por un personaje que nunca había ocupado un puesto público.

Llama aún más la atención porque ha hecho un buen papel, a pesar de no tener experiencia de Gobierno.

Al alcalde y a su esposa, Rosario Jazmín Gutiérrez Portillo, me tocó conocerlos durante los festejos por los 400 años de fundación de Bácum.

Cuando llegó al cargo, encontró un Municipio sin dinero y con muchas deudas. Para empezar, el edificio del Ayuntamiento estaba en tinieblas, porque la energía eléctrica había sido cortada por no pago.

Para poder tomar protesta con luz tuvo que hacer un convenio con la Comisión Federal de Electricidad. ¿Qué no les dará vergüenza a los gobernantes salientes dejar en condiciones lastimosas sus municipios?

Lo primero que hizo el alcalde bacumense fue bajarse el sueldo en 5 por ciento. No sólo él, sino los regidores y funcionarios de primero, segundo y tercer nivel. Por otra parte, se los subieron a los de más bajos, ya que tenían raquíticos salarios. El resultado fue un ahorro al año de un millón 200 mil pesos.

Nos presumió un reconocimiento que le entregó la Secretaría de Hacienda por obtener el 100 por ciento en transparencia. Es el único Municipio sonorense que lleva ese récord. En la práctica, eso quiere decir que todas las obras realizadas han sido revisadas en documentación y de manera física.

A pesar de todo lo que ha logrado el alcalde de Bácum, en términos de saldar deudas a proveedores, este municipio de 24 mil habitantes, tiene un endeudamiento heredado de administraciones pasadas por 42 millones de pesos.

¡Ah…! Y debo decir que también les heredaron alrededor de 200 demandas laborales y mercantiles. Se han logrado saldar algunas, pero usualmente las querellas lleva tiempo resolverse.

Una buena noticia fue la inauguración esta semana de la primera planta potabilizadora. Así como lo oyen, no tenían una, y ya se imaginan la calidad del agua para beber.

Más de 20 millones de pesos, nos decía, consiguió para la rehabilitación de calles y pavimentación.

Y aunque no se compara en población con Cajeme, debemos aplaudir de pie que el nivel de delincuencia en Bácum sea muy bajo. En un año, sólo un delito doloso se ha registrado cuando Cajeme acumula varios por días.

No pude evitar preguntarle si ser perredista no le hace difícil el trabajo con una gobernadora priísta como Claudia Pavlovich.

Respondió, sin dudarlo un segundo, que no, porque ha hecho amistad con la gente de la Secretaría de Estado y conoce a la gran mayoría. Además, su familia, observa, siempre ha militado en el PRI.

Ya entrado en confianza, nos dijo que nunca pensó en ser alcalde. “Tengo amigos en el PAN, PRD y PRI. Y ocho veces me invitaron a ser candidato a alcalde y lo rechacé”, cuenta.

Dice que esta vez sí aceptó porque se lo pidió un amigo de su misma comunidad, el Campo 60. “Tú lo puedes lograr por tu trayectoria”, me dijo. Y lo convenció, ganó y ya lleva un año y medio en el cargo.

El alcalde de Bácum es, primero que nada, un maestro con una carrera docente de 24 años. Es ingeniero agrónomo con una maestría en enseñanzas de las ciencias básicas, y fue el fundador del CECyTES en el Campo 60. Además es autor de los libros que se usan para las clases de ciencias básicas en todos los CECyTES.

¿Ha valido la pena meterse en la política? Fue otra pregunta inevitable.

“La pensaría tres veces para seguir participando, porque la política es una carrera muy difícil y cruel. La gente de otros partidos con gran facilidad te señala con un dedo y te acusa de estar robando. Andan diciendo que compré un rancho en Hornos. No he comprado ninguna propiedad, ni siquiera he salido de vacaciones una sola vez”, recalca.

Incluso dice que como su esposa lo acompaña a todos los eventos, no ha faltado quien diga que la anda impulsando para que sea candidata a la alcaldía. “Nada más lejos de la verdad. Eso nunca lo permitiría”, subraya.

Por otra parte, confiesa que la política tiene un alto precio porque obliga a desprenderse de la familia.

Pero dice que el sacrificio se compensa con la gran satisfacción de servir y ayudar a que la gente de Bácum pueda tener una mejor calidad de vida.

“Es bonito cuando entregas una vivienda a una persona que nunca pensó tener un techo propio y suelta el llanto. Me ha tocado hasta ver llorar a gente cuando le damos una despensa”.

El alcalde Eusebio Miranda me recordó a otro alcalde que Bácum tuvo en el pasado, nada menos que al profesor Isaías Rivera Guillot, también alcalde por el PRD. No estoy segura si fue el primer edil perredista que tuvo Bácum. Otro mérito del profesor Miranda es que al ganar revivió al PRD en ese Municipio, partido que gobernó por al menos tres trienos, luego vino el PAN y el último alcalde fue del PRI.

Que, por cierto, dónde quedaría el ex alcalde priísta de Bácum, Efrén Romero Arreola, que renunció al tricolor y a la alcaldía para irse a la campaña panista de Javier Gándara por la gubernatura en mayo de 2015. Ese sí quería que su esposa, Lorena Obeso, lo sucediera en la alcaldía. Se “enfelipó”, dirían algunos panistas.

UNA RENUNCIA NO BASTA

Sandra Montes de Oca, regidora del PAN, renunció a la presidencia de la Comisión de Seguridad Pública del Cabildo esta semana. Argumentó que no existen las condiciones para responder a las demandas de la ciudadanía. Y aseguró que le puso muchas ganas a su función, pero dice que el Departamento de Asuntos Internos del Ayuntamiento no funciona.

Deja la presidencia, pero seguirá como miembro de dicha comisión.

¿Por qué la bancada panista de la que forma parte Montes de Oca no se apersonan con el alcalde Faustino Félix y trabajan juntos para encontrar soluciones? ¿Por qué no tratan de formar una coalición con diversos grupos, empresarios, vecinos, víctimas y hasta los propios policías?

A como están las cosas se tienen que buscar soluciones, como dicen los gringos, “out of the box”; es decir, fuera de lo tradicional, lo usual o lo mismo de siempre. Las graves condiciones de inseguridad que se viven, exigen ser creativos, no esperar que una oficinita nos resuelva el problema.

Tendemos a dejar todo a los políticos, pero ellos no van a hacer nada, sino sólo ponemos nuestras quejas en el Face o hacemos un Face en vivo para lamentarnos.

Hay que exigir a los funcionarios que para eso se les paga, pero también hay que actuar, empezando por tocarle las puertas, reclamarles, pero también decirles en qué ayudo.

Nuestro país acaba de salir esta semana como el segundo más violento del mundo. De acuerdo con el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos, México es el país donde más personas murieron de manera violenta en 2016, solo detrás de Siria, Irak y Afganistán.

Las soluciones locales pueden ser limitadas, pero se puede avanzar y mucho si se dejan a un lado protagonismos e ideologías políticas. Aquí lo que importa es Cajeme, no llevar puntos a la taquilla electoral de equis o tal partido político.

No sólo los homicidios aumentan cada día en Obregón, sino los robos de vehículos, a casas y comercios. La gente de todos los niveles económicos ha convertido sus hogares en jaulas, con barrotes y canceles de seguridad en ventanas y puertas.

Los diputados y demás electos, así como aspirantes a las alcaldías por qué no apoyan con estrategias para contrarrestar la inseguridad. Está bien regalar a la gente planchas, licuadoras y aires acondicionados, pero también trabajen para regresar a los cajemenses, la tranquilidad de caminar por sus calles sin miedo a un asalto o que una balacera termine con sus vidas.

Quedan muchos temas en el tintero…ya seguimos el próximo domingo.

