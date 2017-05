Destronan a “Loba” Muñoz

La mexiquense Guadalupe “Lupita” Martínez mostró una impresionante determinación y dio la sorpresa al derrotar por decisión unánime a Zulina “La Loba” Muñoz para arrebatarle el campeonato mundial Supermosca del Consejo Mundial de Boxeo (WBC) en una emocionante pelea en La Arena Oasis en Cancún, Quintana Roo, y que Box Azteca transmitió en una promoción de Zanfer, Cancun Boxing y Boxing Time Promotions.

La pelea fue una guerra, intensa y desde el primer asalto “Lupita” Martínez (15-9, 5 ko’s) salió sin respeto alguno por la campeona Muñoz (49-2-2, 28 ko’s), quien fue siempre hacia atrás aguantando los embates de la ahora nueva monarca del mundo ante el griterío del público.

Martínez aguantó muchos fuertes golpes que La “Loba” Muñoz le conectó sobre todo a las zonas blandas, pero no le alcanzó y no pudo romper el récord de las 115 libras de once defensas que esta noche podría lograr.

Fue la noche de Guadalupe Martínez, la puntuación de los jueces fueron: 95-94 y 96-93 por dos.