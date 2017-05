Pide STAUS que nuevo rector tenga más diálogo

Con sindicatos: David Hernández

Por: Roberto Aguilar



Invitan a reflexionar sobre lo acontecido con las votaciones a favor de la no huelga a quien viene como nuevo rector de la Universidad de Sonora (UNISON), ya que esto es un indicador de que los sindicatos no quieren llegar al extremo de un paro laboral, indicó David Hernández Aguirre.

El delegado de Ciencias Sociales del STAUS dijo que ver como el rector Heriberto Grijalva Monteverde a último momento envió la oferta, fue considerado como falta de voluntad para negociar.

Detalló que del aumento salarial que ellos pedían el 8 por ciento, sólo se les ofreció el 3.08 por ciento y de las clausulas de monto fijo donde ellos pedían el 3.5 por ciento, sólo les ofreció el 1.98 por ciento.

“Queda claro que este rector no le interesan los sindicatos. Esperemos que el nuevo rector considere tener mayor apertura al diálogo y negociación, aunque reconocemos que viene de la misma tendencia que el rector pasado”, expresó.

Sostuvo que hay muchas inconsistencias aún en la oferta del contrato, pero que por el bienestar de los alumnos optaron no irse al paro laboral.

“Somos un sindicato que lucha por tener mejor bienestar laboral, necesitamos tener más acercamiento con las autoridades universitarias, para que todo el trabajo fluya en armonía y vean la respuestas de los dos sindicatos como un punto de reflexión para mejorar las cosas internas en el alma mater”, finalizó.