Ordena juez liberación bajo fianza de Mireles

Después de casi 3 años en prisión, un juez ordenó poner en libertad al ex líder de un grupo de Autodefensas en Michoacán, José Manuel Mireles Valverde, quien seguirá bajo proceso penal por portación de arma de fuego reservada a las Fuerzas Armadas.

El juez quinto de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Uruapan, Rubén Olvera Arreola, determinó la sustitución de la prisión preventiva de Mireles, de acuerdo con el Código Nacional de Procedimientos Penales, confirmó el abogado Ignacio Mendoza Jiménez.

Como medidas cautelares, el juzgador le impuso al exjefe de las autodefensas de Tepalcatepec presentarse a firmar periódicamente en el juzgado, pagar una fianza de 30 mil pesos, no salir de Michoacán ni del país y no acercarse o comunicarse “con determinadas personas”.

Mireles fue detenido el 27 de junio de 2014 en Lázaro Cárdenas, cuando el actual titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), Alfredo Castillo, era el comisionado especial del Gobierno de Enrique Peña Nieto para Michoacán.

La Procuraduría General de la República (PGR) lo consignó por portación de armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas en momentos en que Mireles era un fuerte crítico de Castillo por favorecer a grupos armados que, el exlíder aseguró, eran parte de la delincuencia organizada.

El expediente se encuentra en trámite, debido a que aún faltan por desahogar diversas pruebas ofrecidas por sus defensores.

Los abogados de Manuel Mireles, encabezados por Mendoza Jiménez y Daniel Moncada, de Movimiento Ciudadano (MC), y la hermana del imputado, Virginia Mireles Valverde, interpusieron una denuncia de tipo penal contra el juez quinto, Olvera Arreola, por obstrucción y omisión en el caso del ex vocero de las autodefensas michoacanas.

Esas irregularidades retrasaron desde el 20 de febrero pasado que se definiera la libertad bajo caución de Mireles Valverde, acotó Moncada Sánchez.

Ayer mismo el magistrado dijo que “había asuntos más importantes que el del ex vocero de las autodefensas y que no tenía tiempo” para atender el caso.

Lo anterior se dio a conocer a través de un video, donde el juez pretextó falta de tiempo y exceso de carga laboral para no emitir una resolución a la petición de excarcelación del ex vocero del grupo de autodefensa de Tepalcatepec para enfrentar su proceso en libertad.

Tras los señalamientos, el juzgador comprometió la determinación en torno a la excarcelación de Mireles Valverde “el próximo jueves”. Sin embargo fue ayer cuando concedió su libertad bajo caución.

WhatsApp

Facebook 0

Twitter

Google+ 0

0