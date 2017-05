La reafiliación que está llevando a cabo el PAN-Navojoa, ha demostrado que en otros tiempos se valía soñar, hubo quienes pusieron su mesita en el mercado y afiliaban al que pasara y quisiera con tal de presentar trabajo, eso demostró que no tenía sentido, pues cuando realizaban actividades reales, aquellos no aparecían y cuando los buscaban, ni se acordaban que un día los habían “apuntado” en la lista de miembros activos. Hayan sido estrategias del momento o no, esa gente no la volvieron a ver. Así que sólo trabajando en el mundo real darán más de que hablar en las próximas elecciones. VÍCTOR FÉLIX KARAM su dirigente, siente que este proyecto va en los números que esperaban.

Por: José María Cerecer Sánchez

Asegura que van “con gente de convicción e ideología, pues la democracia la seguimos llevando a procesos internos, de ahí la importancia de padrones confiables, aquí no hay lo que diga el dedo elector” ya veremos que tan fortalecidos salen en los próximos debates de selección de candidatos para el 2018.

HELIODORO SOTO HOLGUÍN Alcalde de Huatabampo, tuvo casa llena con la presencia de los Delegados Federales que trabajan en Sonora, dando apoyo social al sur de sonora, comandados por su coordinador WENCESLAO COTA MONTOYA y ante la presencia de los Alcaldes de Benito Juárez, Etchojoa y Huatabampo, dieron punto y raya de los logros y acciones, logrados hasta la fecha y lo que viene.

DAVID HERNÁNDEZ AGUIRRE, Delegado de Ciencias Sociales del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Sonora (STUNAM), unidad Navojoa y miembro de la comisión negociadora ante Rectoría, asegura que todo quedó trunco, el meollo fue que las contrapropuestas del Rector fueron insuficientes, no contestó a las cláusulas en todos los planteamientos, ignorando muchos de ellos. De hecho se aceptó por parte del personal el aumento salarial de 3.08 % y en las cláusulas de monto fijo el 1.98%, Rectoría aceptó algunas rezonificaciones y otros aspectos en materia de vivienda, pero insuficientes, de aquellos 40 millones que la Federación y Estado destinan para eso. Responde el día 27 y la fecha fatal era el 28, fue muy desafortunado pues a última hora ya no se puede hacer prácticamente nada, mucho de lo demás no se tomó en cuenta lamentablemente. Van a esperar a las nuevas autoridades, que tengan más sensibilidad con los académicos, pues estas que se van ni siquiera tuvieron respuestas de respeto, todo fue de negarse y diferirnos. El nuevo rector Dr. ENRIQUE VELÁZQUEZ, tendrá que reflexionar y cambiar actitudes, los académicos y trabajadores votaron por la no huelga y eso es para ponernos a pensar, hemos hecho un llamado con esto, lo que quiere decir que HERIBERTO GRIJALVA MONTEVERDE no estuvo a la altura.

JOSÉ LUIS CARLOS MELÉNDREZ, residente de la Junta Local de Caminos en el mayo, previendo la temporada de lluvias están dándole a la limpia de cunetas, que por estas fechas están todas enzolvadas, desde Navojoa hasta Álamos, que aunque muchas entraron en el rescate carretero a Álamos, hay que desazolvarlas, el monte no respeta y donde no hay acotamientos, la flora brinca hacia la carretera y eso hay que evitarlo, que algunos tramos del Mayo están recibiendo mantenimiento, reciben un riego de emulsión de asfalto y arena para que la carretera selle. De las demás obras, se lamenta que no han llegado los presupuestos pero que ya están licitados y aprobados, sólo hay que esperar a lo recaudado, ni modo, el “piojo” avanza.

Hoy en la junta de Cabildo, se aprobaron muchas de las necesidades que para funcionar, tiene el Municipio de Navojoa, entre ellas, está el documento de CMCOP, para dar trámite a las siguientes obras que las comunidades están requiriendo por esa vía, porque ese cabildo no aprueba, pues no hay de piña, es un requisito indispensable que las solicitudes vayan aprobaditas por el colegiado. La Directora LORENA MARTÍNEZ CERVANTES nos dice que para este año ya van autorizados 14 expedientes, más ocho que ya prácticamente “pasaron” y anima a los ciudadanos a que se enteren del proceso para conseguir una obra y así puedan beneficiar a su colonia o comunidad, puede ser con la construcción de lo que necesiten, o mejoramiento de lo que ya está obsoleto. Opino