Investigan a ex diputado

El ex diputado del PRI por Sinaloa, Oscar Lara Aréchiga, oculta en paraísos fiscales como Panamá y las Antillas Holandesas, una sociedad off-shore con la que movió 16.8 millones de dólares para poner en marcha el megaproyecto inmobiliario Destino (Ocean Front Resort), en Ensenada, Baja California, publica este viernes el diario El País.

Lara Aréchiga, también ex secretario de Administración y Finanzas de Sinaloa (1999-2009), ya es investigado por la justicia andorrana por una cuenta de 6 millones de dólares en la Banca Privada de Andorra (BPA).

La sociedad off shore de Lara Aréchiga se llama Riana International B.V., que a su vez depende de la sociedad Riana N.V. en las Antillas Holandesas, de la panameña Riana Development Inc y ésta de la Fundación Hazare en Panamá, una gestora de fondos familiar (Family Asset management) creada por BPA, una banca ya intervenida hace 2 años por blanqueo de capitales.

En 2012, Riana International BV recibió un préstamo de Aréchiga de 4.3 millones de dólares que se empleó para incrementar el capital de la empresa mexicana Desarrolladora Gos, promotora del proyecto inmobiliario en Ensenada.

WhatsApp

Facebook 0

Twitter

Google+ 0

0