Contribuye ITSON a formación integral

Por: Francisco Minjares

Como parte de una formación integral, el Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON) brinda a sus alumnos la oportunidad de crecer en los ámbitos culturales y deportivos, aseguró el rector de esa casa de estudios, Javier José Vales García.

“Los alumnos pueden estar seguros que la educación en el ITSON es integral y no se limita únicamente a estar en las aulas, sino que también estamos impulsando su desarrollo cultural y deportivo”, detalló.

El año pasado el ITSON quedó en séptimo lugar en el deporte universitario a nivel nacional y se busca este año estar entre los cinco primeros lugares.

“Este año vamos a buscar quedar entre los cinco primeros lugares a nivel nacional en el deporte; estamos trabajando por seguir impulsando las diferentes disciplinas”, dijo.

“Los alumnos que por cuestiones económicas piensen que no tendrán acceso a estudiar, es importante que sepan que pueden ingresar en el portal a través del buscador al apartado de becas, en donde pueden seleccionar la que mejor se les acomode”, dijo.

Por último, Vales García aseguró que se van a seguir impulsando el deporte y la cultura, no sólo entre el alumnado, sino también en la comunidad cajemense.