Confirmado, señores, sí habrá evento en San Isidro, ya que ayer por la tarde se concretaron dos compromisos más.

Por: David Vázquez

Dos carreras muy esperadas por toda la afición del sur de Sonora, pues El Candidato y El Verdugo se amarraron para jugar en 200 metros, amarre que tomará el turno de la carrera estelar entre los moros de las cuadras San Isidro y San Judas Tadeo.

FARMACIA SAN MARTÍN CABALLERO, donde encontrará todo para su caballo en medicamentos y accesorios. Cajeme y Jalisco. Tel: 413-02-47.

La otra parejera que le cayó de maravilla al evento es el amarre entre La Chapa y Don Pedro, duelo pactado a jugarse en 225 metros donde la yegua le ofrece pescuezo de ventaja a ley de carrera.

Estos dos compromisos redondearon por completo el programa de San Isidro, noticia que seguramente será del agrado de cientos de aficionados y carrereros de la región, pues eran muchos los que querían que se realizara el evento, sobre todo los de “hueso colorado” que les gustaría que cada fin de semana hubiera carreras de caballos.

CARNICERÍA LUGO… Lo mejor en puerco, res, quesos y más. Interior Mercadito Unión, local 71. Contamos con carnitas y chicharrones los sábados y domingos.Cel. 6441-79-35-20.

Ahora el cartel cuenta con ocho sensacionales competencias, las que seguramente pondrán al filo del graderío a todos los presentes, por lo que se espera una entrada regular, tomando en cuenta que vienen dos ejemplares de Navojoa, como son El Tololo y La Pimienta.

Duelo de Mayos

Amarre pactado a jugarse en 125 metros señores, donde El Tololo y la Hacienda Santa María quieren darle una oportunidad más a su caballo, por lo que jugarán un “portazo” contra La Pimienta, una tresañera que poco a poco ha ido demostrando su clase.

NAKED FISH… El mejor sport bar de la ciudad. Cuenta con sabrosos mariscos frescos y cocinados, además de deliciosos sushis, cortes finos y gran variedad de platillos. Allende esquina con Colima. Reservaciones 169-66-30.

Como antecedentes de estas bestias tenemos que El Tololo ha sido presa de ejemplares como La Canica y El Arafat, mientras que La Pimienta se ha pegado cuatro “trences” con La Mordida donde la palomina ha sacado la mejor parte al doblegar a la zaina del Vitaminas.

Hasta el momento los saurinos le dan su voto de confianza a La Pimienta, pues la potranca ha demostrado que le rinde el paso, mientras que el caballo no ha podido imponer su ritmo y velocidad.

La Chapa Vs. Don Pedro

En amarre de último momento, tenemos que La Chapa y Don Pedro definirán quien es mejor en los 225 metros.

Carrera de pronósticos reservados, señores, sobre todo por el pescuezo que ofrece La Chapa, partido que sin duda alguna empareja el compromiso.

Parejera entre dos ejemplares que vienen de un descanso, pues La Chapa no ve acción desde que jugó en el Clásico Navideño ante La Enamoradita, donde la potranca de los Chichos sacó la mejor parte al vencer con faja a la consentida del Profe Campas.

GASOLINERA NÁINARI… Si busca litro exacto en su gasolina, vaya a California y Náinari donde le despacharán litros completos. Una empresa más del Grupo Gómez.

Sobre Don Pedro podemos recordarles que el prieto de la San Isidro no juega desde que sucumbió con La Soñadora, carrera que lo mandó al descanso al ser blanqueado con suma facilidad en 275 metros.

De hecho se esperaba su regreso en el pasado evento de San Isidro, sólo que su dueño decidió no jugarle a El Terco, respetando al potro de los Bojórquez y mejor optó por pagarle multa.

Así que, señores, veremos cómo se comporta ante La Chapa, una potranca que tendrá su segunda salida, pero que se dice tiene mucho futuro por delante.

NATURALÍSSIMO… Ahí encontrará todo lo que busque para sus padecimientos como vitaminas, pomadas, tés, infusiones, energéticos, tratamientos hormonales, antioxidantes, viagras naturales, productos de belleza y muchas cosas más. California 337, entre Galeana y No Reelección.

¡Hasta mañana!