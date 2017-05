Ciberataque mundial

En las últimas horas más de 75 mil ciberataques se han registrado en un centenar de países, la mayoría de ellos dirigidos a Rusia, Ucrania y Taiwán, de acuerdo con la firma de seguridad Kaspersky Lab.

Los ataques golpearon computadoras a través de una amplia franja de Europa y Asia este viernes, y tensó el sistema de salud pública en Gran Bretaña los ataques fueron reportados en Gran Bretaña y más de 90 naciones, entre ellas España, Turquía, Vietnam, Filipinas, Japón, con la mayoría de los equipos afectados en Rusia, de acuerdo con The New York Times.

Entre las firmas españolas afectadas se incluyen Telefónica, la principal empresa de telecomunicaciones del país, mientras que otras como la eléctrica Iberdrola y Gas Natural tomaron medidas preventivas.

El centro criptológico de España precisó en un comunicado: “Se ha alertado de un ataque masivo de ransomware a varias organizaciones que afecta a sistemas Windows cifrando todos sus archivos y los de las unidades de red a las que estén conectadas, e infectando al resto de sistemas Windows que haya en esa misma red”.

El incidente de ransomware es una versión del virus WannaCry, que encripta datos sensibles de los usuarios, indicó el organismo.

Los hackeos han afectado a servicios hospitalarios, policiales, a sistemas de transporte público y servicios públicos en EU y Europa.

Incluso, en los hospitales británicos sufrieron un ciberataque a gran escala, informó un diario.

Telefónica dijo en un comunicado que detectó “un incidente de ciberseguridad” limitado a algunas computadoras de sus empleados en su red interna y que no afectó a sus clientes o servicios. El Gobierno español dijo que el ciberataque no tuvo consecuencias en la prestación de servicios ni en la operativa de redes ni en los usuarios.

En este ciberataque apareció una ventana en las pantallas de los computadores de los empleados reclamando el pago de un rescate en la moneda virtual bitcoin si se quería volver a tener acceso a los archivos, afirmó un portavoz de Telefónica.

No obstante, la campaña masiva de ransomware cerró los sistemas informáticos en instituciones de Reino Unido, EU, China, Rusia, España, Italia, Vietnam y Taiwán, entre otras naciones.

El sitio de seguridad cibernética Securelist registró unos 45 mil ataques de ransomware en 74 países, la mayoría en contra de sitios de Rusia.

Aún no está claro si esas intrusiones están relacionadas entre sí.

“Este es un ataque cibernético importante, que impacta organizaciones de toda Europa a una dimensión nunca antes vista”, dijo el experto británico en seguridad Kevin Beaumont.

Una de las pantallas bloqueadas mostraba la amenaza de que un pago a cambio de liberar el sistema debía ser completado antes del lunes 15, o de lo contrario los archivos serían eliminados 4 días después.

“¡Ups, tus archivos han sido encriptados!”, decía el ransomware, el cual es conocido como WannaCryptor o WCry, aunque también es conocido como “WannaCry” (“quieres llorar”), destacó el portal noticioso.

