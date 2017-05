Catean propiedad de Bernardo Campillo

Por: Ricardo López

La Fiscalía Anticorrupción de Sonora (FAS) cateó un condominio en San Carlos Nuevo Guaymas, del ex secretario de Salud, doctor Bernardo Campillo García, quien cuenta con una ficha azul por la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL), mismo que en noviembre cerró su consultorio para huir del Estado, tras ser investigado por actos de corrupción.

GUAYMAS.-

De manera extraoficial, DIARIO DEL YAQUI pudo obtener información de varios empleados de condominios Playa Blanca, quienes aseguraron que la visita de elementos de FAS fue por algunas horas, que no se logró detener a nadie y que también preguntaron los uniformados si en el inmueble había alguna propiedad de ex gobernador Guillermo Padrés Elías y del ex tesorero estatal Mario Cuen Aranda.

Por parte de la Procuraduría General de la República (PGR), se supo que abrió nuevas carpetas de investigación que involucran al ex funcionario en malversación de recursos públicos federales, presuntos actos de corrupción y falsedad de declaraciones.

En semanas atrás, el delegado Estatal de la PGR, Darío Figueroa Navarro, se le cuestionó por esta Casa Editorial si existe alguna orden de aprehensión en contra de Bernardo Campillo, dando a conocer que de momento esa era información reservada para no entorpecer el curso de las investigaciones.

“Él tiene muchas averiguaciones previas en su contra, pero sumamos carpetas de investigación por los delitos de ejercicio indebido del servicio público y ejercicio abusivo de funciones, entre otras”, declaró el delegado de la PGR en Sonora.

Cabe mencionar que durante el sexenio de Guillermo Padrés, el ex secretario de Salud protagonizó decenas de escándalos por corrupción y en detrimento de los servicios en hospitales públicos de Sonora, como la muerte del jornalero agrícola José Sánchez Carrasco, quien agonizó cinco días afuera del Hospital General de Guaymas (HGG), donde le negaron atención médica por falta de recursos económicos, mientras que Bernardo Campillo estaba participando en subastas de caballos finos.

FALTÓ A VARIOS CITATORIOS



Luego de faltar a dos citatorios previos y ante la amenaza de utilizar la fuerza pública para llevarlo ante la justicia, el pasado 5 de febrero de 2016, Bernardo Campillo García acudió a la Delegación de la PGR en Sonora en calidad de indiciado.



El 3 de marzo del mismo año, el ex secretario de Salud en Sonora, José Jesús Bernardo Campillo, volvió a comparecer ante la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE, hoy Fiscalía General de Justicia del Estado), tras evadir algunos citatorios.



Campillo protagonizó decenas de escándalos por corrupción y enriquecimiento ilícito, además está sujeto a varios procesos penales ante la PGR, que le ha enviado varios citatorios para que declare ante el agente del Ministerio Público del Fuero Federal.



Gilberto Ungson Beltrán, actual secretario de Salud en Sonora, denunció que al tomar el cargo de la dependencia y revisar las cuentas públicas, se detectó un daño patrimonial por más de mil millones de pesos que no pudieron ser comprobados por la pasada administración.