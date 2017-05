Ana Arrazola asegura que destronará a “Kika” Chávez

Tras agradecer la oportunidad de buscar el campeonato, la boxeadora Ana Arrazola aseguró que destronará a su amiga Yéssica Chávez, cuando se enfrenten este sábado en el Palacio de la Cultura y la Comunicación.

“Le voy a arrebatar el título a ‘Kika’, es mi amiga y le agradezco la oportunidad de disputar su campeonato, pero vengo mentalizada en ganar”, destacó la retadora, monarca Plata mosca y quien busca el cetro absoluto del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

Agradeció la oportunidad de los promotores Reginaldo y Oswaldo Küchle y al organismo verde y oro, y se dijo comprometida a dar “una pelea a la altura de las expectativas”.

En la rueda de prensa que se desarrolló ayer en la Hacienda La Cofradía, la “Reina de Ecatepec” manifestó su confianza en mantenerse como campeona y de paso lograr su boleto a la final por el Cinturón Diamante Mosca del CMB.

“Estoy feliz por esta pelea, me gustan los retos grandes y creo que estoy ante uno muy fuerte, pues voy a unificar con la campeona Plata, en una pelea que será muy complicada”, dijo la pupila de Ignacio Beristáin.

Luego de la preparación realizada por más de seis semanas en el Centro Ceremonial Otomí, aseveró que llega en las mejores condiciones “y una gran estrategia, pues ahora pudimos trabajar como otras veces no habíamos podido y el sábado verán los resultados”.

También estuvieron el capitalino Marco “Quetzalcóatl” Peribán y el invicto turco Avni “Mr. Robot” Yildirim, quienes se jugarán el cetro Internacional supermedio CMB y la posibilidad de ir por el absoluto, en un compromiso difícil para el mexicano.

“Llego con la mira puesta en buscar de nuevo el título del mundo; no es el primer invicto al que enfrento y al que le voy a ganar, pues ya antes he tenido peleas difíciles y son las que me tienen aquí”, comentó Peribán.

Yildirim, quien estuvo acompañado por su promotor Amet Onher, se dijo agradecido con la invitación a pelear en México, “estoy seguro que voy a ganar y vengo a hacer una gran pelea. Voy a imponer mi estilo, pues no le temo a Peribán”.

También estuvo el olímpico mexicano en Río 2016, Juan Pablo “Pivi” Romero, quien tendrá su segundo combate profesional, “vengo a dar una gran pelea, voy con paso firme para llegar a un título mundial y haremos lo necesario para cumplir cada etapa de forma satisfactoria”.

