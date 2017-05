Amenaza Trump a Comey

El presidente de EU, Donald Trump, exigió al ex director del FBI, James Comey, que no filtre información de sus conversaciones a la prensa.

“¡James Comey, mejor espera que no haya ‘cintas’ de nuestras conversaciones antes de que él comience a (hacer) filtraciones a la prensa!”, escribió el magnate en una serie de tuits matutinos en los que fustigó a sus críticos y a la prensa por sus reacciones al despido de Comey, el pasado martes 9. La víspera, en entrevista, Trump indicó que había tenido dos conversaciones telefónicas con Comey y otra en una cena, durante las cuales le había preguntado si había una investigación contra él por una supuesta colusión con Rusia. Insistió que el ex director del FBI le dijo que no estaba bajo investigación esta semana el mandatario estadounidense también dijo que él personalmente era responsable de la decisión de despedir a Comey, llamándolo “teatrero” (showboat) y alguien que solo busca figurar (grandstander).

