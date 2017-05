Abandera gobernadora Ola Roja sonorense

Por: Demian Duarte y Mónica Miranda

Con la finalidad de que vayan a competir de tú a tú con los mejores deportistas del país, ayer viernes la gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich, abanderó a la Ola Roja, integrada por atletas próximos a salir a las olimpiadas nacionales para representar a Sonora, en Guadalajara, Monterrey y Cancún.

La jefa del Gobierno dijo a os 876 deportistas que se representarán a Sonora, que ellos son lo mejor que tiene que dar el Estado y por esa razón les aseguró que nadie puede decirles que no pueden hacer las cosas, les pidió confiar en sí mismos, en su capacidad atlética y su disciplina y que traigan medallas.

“Es hora de demostrar de qué están hechos, lo suyo es disciplina y fuerza, el deporte te focaliza y te disciplina, por eso les pido poner corazón y convicción en lo que hacen, porque tienen que sentirse ganadores desde que inician”, dijo.

“Me quiero sentir orgullosa de ustedes, vayan y traigan muchas medallas, nosotros estamos aquí para apoyarlos, por eso les dimos lo mejor, instalaciones, uniformes de primer nivel”, recalcó.

“Ustedes deben sentirse ganadores desde que empiezan, no se les olvide que la actitud es algo muy importante en lo que cada quien realiza, sobre todo cuando eres atleta, yo quiero felicitar a todos porque nos van a representar a todos los sonorenses”, agregó la gobernadora.

En su mensaje de motivación la gobernadora reiteró que hay un compromiso fuerte del estado y de su administración con los jóvenes y en especial con el deporte.

Por su parte Género Enríquez, director del deporte en el Estado, dijo que van 876 entre deportistas y entrenadores para competir en 15 disciplinas en la Olimpiada Nacional, selección que no fue fácil para los que representan a Sonora, pues reveló que hubo más de 48 mil aspirantes, mismos que fueron poco a poco depurándose en distintas competencias regionales y estatales.

Serán 691 atletas de la Olimpiada Nacional y Juvenil los que participen a espera de confirmar una más en gimnasia artística, y que, sumados al grupo de entrenadores y jueces dan un total de 876 personas.

La atleta de Tae Kwon Do, Andrea Lizbeth Bojórquez Salazar, destacó que es un orgullo representar a la Ola Roja y se mostró confiada de traer buenos resultados ya que, dijo, se prepararon a conciencia y están listos para representar dignamente a Sonora.

“Estoy convencida que todo nuestro esfuerzo se verá reflejado en esta Olimpiada Nacional”, aseguró la atleta sonorense, al hacer un público reconocimiento a la gobernadora Pavlovich por el apoyo en su preparación.

La joven deportista dio las gracias a las autoridades y pidió un voto de confianza, porque el empeño de todos los que representan en Sonora es dar resultados.

