Por: Miguel Ángel Vega C.

A raíz de lo que escribimos ayer en esta modesta columna, en el sentido de que el subsecretario de Agricultura estatal, JUAN LEYVA MENDÍVIL, está bien posicionado para ser el abanderado del PRI por la Presidencia Municipal, nos invitó a tomar café un politólogo regional y nos confirmó que efectivamente así es. Incluso nos mostró un sondeo realizado en el mes de marzo pasado, donde el líder campesino aparece por encima de los demás aspirantes. Y dijo que también es cierto que en el pasado proceso electoral el exlíder de ALCANO, al conocer los números que favorecían al actual alcalde FAUSTINO FÉLIX CHÁVEZ, se declaró totalmente en su apoyo, diciéndole personal mente “Tino, me la rifo contigo”, por esa sencilla razón dice nuestro informante que ahora “El Tinito” ha dicho que de lanzarse Juan Leyva por la Presidencia Municipal, iría con todo en su apoyo, lo que sin duda lo convertiría en un hueso duro de roer, porque lo que sea de cada quien el presidente municipal cuenta con una calificación superior a 6 puntos, que a como están los tiempos es muy buena, pero con tendencia a mejorar después de haber solucionado el conflicto de la basura y eso le da autoridad moral para las decisiones políticas que se vayan a tomar en el 2018…………….

Para el próximo miércoles parece que los productores de la región harán arder Troya, porque realizarán movilizaciones de las que no han dado los detalles, con el propósito de presionar al Gobierno Federal para que les autorice los apoyos pendientes por los que tanto han luchado. De hecho, en su visita a la región el pasado lunes, la gobernadora CLAUDIA PAVLOVICH ARELLANO, no les dio esperanza alguna al declarar ante los medios de comunicación que el Gobierno no tiene recursos para el campo. Mientras que en la ciudad de México, el secretario de Agricultura JOSÉ CALZADA ROVIROSA, de perdida les dio esperanzas de que en unos cuantos días se analizará la situación a ver qué se podía sacar, aunque muchos productores dicen que esa declaración del funcionario sonó más a quererles jugar el dedo en la boca que a una promesa seria. Y no nos crea, pero hay quienes dicen que el próximo miércoles contemplan tomar las oficinas de la Secretaría de Hacienda, de las calles 200 y Kino…………

El saludo de volada ayer en pasillos de Palacio Municipal a los Fredys de Pueblo Yaqui. El primero FREDY VERDUZCO VALENZUELA, un líder natural de aquella comisaría al que no debemos perder de vista porque sigue en el ánimo de la gente y los panistas saben que significa un activo valioso en ese partido. Y segundo el exdiputado local ALFREDO CARRASCO AGRAMONT, un tanto retirado de las lides políticas, pero al pie del cañón con sus empresas dedicadas a la agricultura………….

Anoche antes de las ocho, se divulgó la deportación de VALENTÍN CASTILLO GARZÓN, padresista exdirector de Auditoría Fiscal del Estado, al que también le tocó parte del manoteo del sexenio pasado del que todos hemos oído hablar. Y dice la nota que faltan otros dos, entre los que seguramente está el cajemense CARLOS VILLALOBOS ORGANISTA, el vivo que sabiéndose buscado por la justicia, se paseaba muy quitado de la pena por las tiendas comerciales del vecino país, donde los policías gringos le echaron el guante…………

Le hemos venido insistiendo que los rendimientos del Operativo Mixto donde participa la Policía Militar no ha rendido los frutos que los sonorenses esperábamos y ayer recibimos un boletín donde nos dan cuentas de 96 detenidos por diversos delitos y la realización de 10 cateos domiciliarios y que el 92.5% de los detenidos es por delitos relacionados con el narcomenudeo. Aunque nos se reporta la detención de ningún capo, lo que quiere decir que se han andado por las ramas y no le han entrado a fondo al tema de inseguridad, que es de lo que más se queja la ciudadanía, de todas formas lo que hagan es bueno, pero creemos que es inadecuada la estrategia de información que están utilizando sobre los trabajos realizados, porque los medios de comunicación casi a diario dan cuentas de los crímenes cometidos y se desconoce cuál es el trabajo que realiza ese operativo de nominado Grupo de Coordinación Cajeme, cuando lo saludable sería que así como se publica lo malo, también se publicaran constantemente esos trabajos que realizan. Por ejemplo, de esos diez cateos realizados en igual número de “tiraderos” sólo los responsables y los vecinos del barrio se dieron cuenta, cuando debería enterarse toda la población, sólo es cuestión que lo den a conocer para publicarlo y eso ayudaría a que la gente mejore su percepción en cuanto al trabajo que realizan juntos los municipales, estatales, federales y militares. De otra forma, sólo se conoce lo malo y lo bueno no lo dan a conocer, apenas ellos saben porqué.