Tigres cerca de la final, 2-0 gana

A segunda o tal vez tercera velocidad y con un apretón en el acelerador. Tigres se adelantó en la carrera por alcanzar la final de la Liga de Campeones de la CONCACAF. Un autogol de Kendall Waston y un zarpazo del “Turbo” Vargas fueron suficientes para darle a los universitarios el triunfo. La final se acerca a Nuevo León. Emiratos Árabes también.

Tigres tiene ventaja para ir a Canadá. Vancouver tendrá que hacer una hazaña para impedir el rugido regiomontano.

EL PARTIDO

Con gran parte de su elenco estelar, Tigres apareció en el “Volcán” para buscar la erupción que les diera la ventaja en el partido de ida en las semifinales del torneo del área. El “Tuca” Ferretti utilizó desde el inicio a elementos como André-Pierre Gignac, Eduardo Vargas y Jürgen Damm.

El atacante francés estuvo activo todo el tiempo, Gignac conectó rápido su primer balón en el área, su remate pasó cerca.

La misma dupla volvió a generar peligro. André-Pierre dejó ir una oportunidad clara en el área.

Luis Quiñones se sumó a la cacería, el colombiano estuvo cerca de abrir el marcador con un remate de lejos.

Los ataques felinos se incrementaron. Vargas buscó meter el turbo y con la cabeza conectó en el área. El chileno también se quedó cerca.

Vancouver tuvo que recurrir a las faltas para detener a los universitarios, De Jong y Waston se pintaron de amarillo.

El cuadro canadiense ofreció muy poco en la cueva de los auriazules. Ellos jugaron a no ser masacrados por los felinos.

Tigres intentó hacer daño con la misma fórmula, centros de Damm y Dueñas a la posición de Gignac. El francés lo intentó varias veces, pero su pólvora permaneció apagada.

Advíncula y Torres Nilo se sumaron al ataque pero con la misma suerte que sus compañeros.

Sin daños los 22 combatientes acudieron al vestidor.

Al volver al campo el “Tuca” Ferretti modificó a algunas de sus piezas. Zelarayán entró a la batalla. El ingreso del “Chino” benefició a los atacantes felinos.

Los arribos locales se incrementaron, Quiñones dejó ir la más clara del cotejo, Luis entró solo al área pero no cabeceó bien.

Vancouver también modificó, Mezquida entró al campo.

Ferretti siguió con sus movimientos ofensivos, Ismael Sosa ingresó a la cancha para encerrar todavía más a los canadienses.

La zaga visitante no resistió más, Gignac centró y el capitán Waston metió el balón en su propia portería. El marcador se abrió.

Ese error no derribó a los visitantes, Whitecaps pudo emparejar el juego pero las malas decisiones de sus delanteros lo truncaron. Un error de Damm no lo aprovechó Mezquida y en la otra acción Guzmán detuvo la jugada.

Tigres tuvo más espacios, Quiñones en dos ocasiones disparó en el área pero Ousted atajó todo.

En la agonía del juego Vargas no perdonó más. El “Turbo” colocó el segundo zarpazo. La final está cerca de Nuevo León.