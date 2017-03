Luego de haber caminado por la región del Bajo Río Mayo, ayer anduvo por estas tierras, la nueva directora de Comunicación Social del Gobierno del Estado, IVONNE ANDRADE ZEPEDA, como parte de una dinámica de acercamiento con los medios de comunicación en el sur de Sonora. Y para quienes tenemos algunos años en esto de los medios informativos, nos pareció que el trato que la dama le dará tanto a las empresas del ramo, como a los comunicadores, será diametralmente diferente a otros tiempos.

No se trata de echarle leña a nadie, porque todos han hecho su chamba, sin embargo, Ivonne está formada en el trabajo, en el terreno de los hechos. Esto implica que sabe hablar y entender el idioma de quienes andamos en la talacha, pero además le entiende al trato con los señores empresarios de la comunicación. O sea, para nuestra forma de ver las cosas, hará un trabajo abierto de campo, dejando atrás las actitudes elitistas que llevan a los funcionarios a despegar los pies de la tierra, a creerse la última coca en el desierto y como consecuencia en lugar de cumplir con la encomienda de sus superiores, provocan el afloramiento de inconformidades en los medios de comunicación, que en nuestro idioma coloquial, le llamamos: Echarle encima el alacranero al gobernante en turno……………

Desde esta humilde trinchera enviamos nuestras condolencias a la Lic. NYDIA RASCÓN RUIZ, por el sensible fallecimiento de su señora madre LUZ MERCEDES RUIZ CÓRDOVA, deseándole fortaleza espiritual y que el bálsamo de la resignación llegue pronto a su corazón y al de sus familiares, DEP………….

Ojalá que algunas fundaciones, no sólo de México, sino del mundo entero tomen el ejemplo del empresario CARLOS SLIM, quien mediante la Fundación que lleva su nombre, donará a la Cruz Roja Mexicana, un peso por cada uno que reúna en la presente colecta. Y si tomamos en cuenta que entre las proyecciones de la CR se encuentra el recaudar alrededor de 350 millones, eso implica que será la misma donación que hará el dueño de Telmex y Telcel…………..

A pregunta de un reportero, qué linda chifleta les tiró ayer el expresidente de Uruguay JOSÉ ALBERTO MUJICA CORDANO, a sus homólogos de otros países que van por el mundo cobrando conferencias a precios altísimos y se refirió concretamente a JOSÉ MARÍA AZNAR de España, que cobra 36 mil euros; BILL CLINTON casi 100 mil, entre otros que mencionó. Y mientras don Pepe Mujica, dice que se le caería la cara de vergüenza si cobrara por eso, le podemos agregar que a los expresidentes mexicanos no se les ha caído, ahí tenemos a don FELIPE CALDERÓN HINOJOSA y al locochón de VICENTE FOX QUESADA (Aunque al parecer uno de ellos o los dos donan su pensión). Y claro, están en su derecho, sin embargo, no es cuestión legal, sino de criterio y conciencia, porque después de que succionaron del sistema y lo que aun les paga el país, le siguen echando a la bolsita…………..

Vecinos de San José de Bácum, nos llamaron ayer para reportar el Boulevard Venustiano Carranza sin alumbrado público. Dicen que en la administración pasada lo retiraron para modernizar la rúa con cemento hidráulico, pero hasta la fecha no lo han vuelto a instalar, porque al parecer lo tienen guardado, como tampoco han colocado lámparas nuevas, por lo que la raza anda encabronada porque la calle parece boca de lobo, tornándose peligrosa por tanto loco que anda suelto. Y no faltó un lépero que dijera que el único que anda encantado en la obscuridad, es el sancho del barrio porque se da vuelo y nadie lo mira. Y nos dieron el nombre del brinca bardas, pero para no faltar a la ley ni ofenderlo, no lo publicamos, sólo le diremos que tiene un campito rumbo al Júvani……………

Donde se está armando un mitotón de diez, es en Guaymas, porque dicen que ayer arribaron unos inspectores federales que vienen de chilangolandia a checar la reciente entrega de 36 proyectos productivos de 25 mil pesos cada uno, destinados a familias de escasos recursos, pero en los que se colaron dos que tres que tienen más lana que un borrego. Por ejemplo dicen que una doña que recibió el cheque y hasta se lució en la foto con los funcionarios, en dueña de una dulcería a la que le viene guango el Palacio del Dulce de la colonia Hidalgo y que para mayor burla, llegó al evento a bordo de una flamante camioneta marca Chevrolet Tahoe úlitmo modelo. Y hay otra doña que posee un negocio de tortas de los más prósperos del puerto. No se vale. Mientras el resto de los beneficiarios llegó en bicicletas, triciclos, motos y hasta pintando la huella. La verdad es que este problema no es de ahora, sino de hace mucho tiempo. Ojalá que esos inspectores federales vengan con verdaderas ganas de meter al bote a los culpables de esas injusticias e incongruencias, que mientras le dan el dinero a los que tienen la manera, algunas familias pobres que viven a la cuarta pregunta, se quedan volteando para todos lados. Entre las fichitas involucradas se menciona a un exfuncionario de la administración municipal de JAVIER CARAVEO RINCÓN en Empalme, o sea, que ya lo traen a cola y de un momento a otro lo veremos comiendo suculentos platillos elaborados a base de yegua en el reclusorio guaymense. Eso, si los inspectores no agarran mordida y se retiran y aquí no ha pasado nada, que siga la fiesta.