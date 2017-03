Trabajan en seguridad de suburbanos

Por: Francisco Minjares

Aunque no ha habido pruebas de antidoping en los últimos tres meses, el Frente Único del Transporte Foráneo y Suburbano del Sur de Sonora está trabajando por tener operadores sanos y que no pongan en riesgo la integridad de los pasajeros, informó Abraham Fierros Morales.

“Ya hace cerca de tres meses que no tenemos una prueba de antidoping, pero ya no han de tardar las autoridades en decirnos, recordemos que son sorpresa y las autoridades no avisan hasta que ya se van a realizar”, dijo el presidente del organismo del transporte.

Aseguró que el frente siempre ha estado dispuesto a trabajar con las autoridades, en este y otros temas, con el fin de brindar al usuario un buen servicio.

“Recordemos que nosotros nos debemos al usuario y siempre estamos buscando brindar el mejor servicio posible y sobre todo que sea seguro para ellos”, detalló.

Además de estos programas, el Frente Único del Transporte también hace el llamado a los usuarios a denunciar a los operadores que van hablando por teléfono mientras manejan, ya que esto es un riesgo para los pasajeros.