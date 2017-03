Julio César Chávez contesta a Roberto Durán

El padre de Julio César Chávez Jr. afirmó el martes que las declaraciones de Roberto Durán sobre su persona, en donde alega no sabe nada de boxeo al permitir una pelea de su hijo ante “Canelo” Álvarez, son “puras incoherencias” del ex campeón panameño.

“Son puras incoherencias, la verdad, con todo el respeto. Sabe que yo siempre le he tenido un gran respeto a Roberto Durán, pero son incoherencias las que habla la verdad”, dijo Chávez a ESPN. “Creo que me lo voy a tener que llevar a Clínica Baja del Sol, porque no lo vi muy bien la verdad”.

Chávez, padre se refería a la clínica de rehabilitación de adicciones que tiene en México, en un velado ataque a Durán, quien hizo las declaraciones a ESPN Digital en su natal Panamá durante el anuncio del nuevo programa de la Asociación Mundial de Boxeo, Fair Boxing, que busca erradicar las drogas del deporte de los puños.

“Respeto su punto de vista, pero creo que son incoherencias. La verdad no se le entiende muy bien lo que dice”, añadió el llamado “César del Boxeo”.

Chávez recordó que hace un tiempo se disponían a hacer una exhibición en Nevada, pero no quedó en nada debido a que Durán no quiso someterse a las pruebas de dopaje exigidas por la Comisión Atlética de Nevada.

“La Comisión de Nevada quiso que nos hiciéramos el antidoping pero Roberto Durán no quiso”, declaró Chávez a SportsCenter.“

En entrevista con ESPN Digital, el tetracampeón dijo que ni el peso ni la estatura van a perjudicar a “Canelo” Álvarez, pues cree que Julio César Junior no tiene ningún argumento para pensar en ganar ese duelo en la T-Mobile Arena de Las Vegas que, dijo, sí verá porque sí le interesa.

“Mira yo soy franco, con el respeto de Chávez, te digo en tu cara Chávez, no sabes nada de boxeo, estoy hablando del padre, con el respeto que tú te mereces, yo no veo cómo tu hijo pueda ganarle a “Canelo” y si tu hijo le gana le digo a Álvarez, retírate del boxeo, porque entonces estás acabado”, dijo Durán en la charla.

Chávez padre apoyó su conocimiento del boxeo en las 115 peleas que hizo como profesional, incluyendo 90 victorias al hilo sin perder.

“Lo único que le puedo decir es que no sé nada de box, a la verdad que estoy jodi… entonces. Tuve 115 peleas, estuve 90 peleas invicto… dígame usted si no sé de boxeo”, añadió Chávez.