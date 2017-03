Encaran en EU a López Obrador

El líder de Movimiento Regeneración Nacional (MORENA), Andrés Manuel López Obrador, fue confrontado por segunda ocasión en Nueva York, por Antonio Tizapa, padre de uno de los estudiantes normalistas desaparecidos en Iguala, Guerrero.

El pasado martes el familiar del normalista confrontó de nuevo al político tabasqueño y le reprochó sus vínculos con el ex gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, ya que durante su sexenio 2 normalistas fueron asesinados en la Autopista del Sol.

Antonio Tizapa inquirió a López Obrador a través de la ventana de la camioneta en la que se transportaba el tabasqueño sobre el ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca, razón por la que el político se exasperó y le pidió no fuera un “provocador”.

DESCALIFICAN PAN y PRD ACTITUD DE LÓPEZ OBRADOR

El líder de los diputados del PAN, Marko Cortés, descalificó la actitud del dirigente de MORENA, Andrés Manuel López Obrador, quien incriminó a un padre de los normalistas de Ayotzinapa, por haberle reclamado su presunta relación con el ex gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, y el presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca.

En tanto el líder de PRD en la Cámara de Diputados, Francisco Martínez Neri, dijo que llamó la atención la actitud de López Obrador, pues debió ser más humanista.

Lamentó la postura del político tabasqueño cuando un padre de los normalistas se acercó a la camioneta en donde se transportaba para cuestionarle: “¿Qué has hecho con Aguirre cuando fuiste del PRD?, Abarca, Aguirre, amigos de Obrador, que ahora quiere ser presidente”, a lo que López Obrador respondió: “Cállate, cállate, provocador”.