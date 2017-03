Por: Miguel Ángel Vega C.

El triunfo de ENRIQUE VELÁZQUEZ CONTRERAS, que lo llevó ayer a la Rectoría de UNISON, es un claro indicativo que se equivocaron quienes apostaban a la debilidad del actual rector HERIBERTO GRIJALVA MONTEVERDE, toda vez que el ganador además de desempeñarse como jefe en el área administrativa, era el preferido del cajemense HGM, quien gana doble porque por un lado triunfa su candidato y por el otro, en caso de haber algún interesado en escudriñar en su gestión en la rectoría, se topará con pared. Pero además aquellos operativos de la Fiscalía Anticorrupción, que se calificaron como sucios y meramente apegados a intereses de la sucesión, quedaron en el aire. Tiro y vale…………..ENRIQUE FÉLIX ROBLEDO en su calidad de representante de los distribuidores de gasolina del Estado, dijo que todo el cuento de la Reforma Energética de que bajarán los precios de los combustibles es puro cuento, porque estos permanecerán igual, con variaciones insignificantes. Ni la libre oferta y la demanda, ni la entrada en operación de las 1,500 empresas gasolineras nuevas, harán que disminuyan los precios. Así de que aquí se comprueba nuevamente que aquellos grandes beneficios de los que habló el presidente ENRIQUE PEÑA NIETO, han quedado en puro blof. Con justa razón el fin de semana la Iglesia Católica, por conducto de la Arquidiócesis, dijo que la Reforma E

nergética, hará rico a unos cuantos y ha sido severamente criticada porque golpea la economía de las clases más vulnerables…………

Nos llega mensaje del líder del STIRTT en Sonora, PEPE VICTORÍN para informarnos que falleció la señora MERCEDES GÁMEZ VALENCIA, madre del diputado cajemense JAVIER VILLARREAL GÁMEZ, cuyo cuerpo a partir de la 9 PM fue velado en Funeraria San Martín de Hermosillo y hoy temprano será trasladada a Ciudad Obregón, donde llegará a las 09:00 AM en Funeraria Mission de Colima e Hidalgo, donde permanecerá hasta al 16:00 horas. Nuestras condolencias para el citado legislador y sus familiares……………

Si llegan a su casa ofreciéndole cubetas de pintura barata, llame inmediatamente a la policía, porque ese tipo lo conducirá hasta un camión estacionado donde venden el producto de manera fraudulenta. Le colocan al envase marcas de prestigio y el nombre de los colores y ninguna de las dos cosas es real, porque la pintura es de la más corriente del mundo y además no corresponde al color que le vendieron. Y como los tipos, según su tono de voz, provienen del sur del país, terminan de vender su mercancía y se largan, así que ni a quien reclamarle. ¡¡¡¡¡OJO!!!!!…………..

Si quiere confirmar por qué México está jodido, lea una nota que se publica hoy en el mejor periódico de Sonora, en la que se especifica que el señor PEDRO SILVA LÓPEZ, jubilado de PEMEX, recibe mensualmente la nada despreciable cantidad de 362 mil pesos. Y de retruco le dan apoyo para gasolina y la compra de gas doméstico, no vaya a ser que se le acabe el gas en su casa y no tenga con qué comprar. O sea don Piter, por no hacer nada gana más que el presidente ENRIQUE PEÑA NIETO, que tampoco hace mucho por los mexicanos, pero por lo menos hace que trabaja, recibiendo flechazos envenenados de la oposición y de algunos medios informativos. Y así como PEDRO SILVA dice la nota que hay varios jubilados en la paraestatal, mientras en los cinturones de pobreza del país, a la gente no le alcanza el dinero ni para comer las tres horas del día. Y si nos ponemos a averiguar en los sindicatos de CFE y del magisterio, nos encontraremos otras lindezas por el estilo………….

Nos platicaban ayer algunos priístas en pasillos de Palacio Municipal, que para el 2018 hay quienes le echan el ojo a la diputada BRENDA JAIME MONTOYA, para sustituir al alcalde FAUSTINO FÉLIX CHÁVEZ. Y las cuatro razones son las siguientes: Primera: Es una joven hecha en el trabajo, que no nació en sábanas de seda, ni proviene de la opulencia, o sea, supo en su momento lo que es la pobreza y por lo tanto tiene sensibilidad. Segunda: No tiene un padrino que la siga y la manipule a sol y a sombra. Tercera: Pertenece a la CTM, una de las centrales más poderosas del PRI hoy en día, en cuya militancia se encuentra buena parte del voto duro del PRI. Cuarta, es mujer y con eso de la equidad de género las damas han ganado mucho terreno. Obvio que así como ella existen otros valores femeninos y masculinos del tricolor, que se la rifarán en las próximas pizcas electorales……….

Quienes le entienden a eso del conflicto magisterial que se generó por la Reforma Educativa, dicen que por más ganas que le pongan al asunto el presidente Peña Nieto y el secretario de Educación AURELIO NUÑO MAYER, con millones de maestros en contra, difícilmente llegarán a buen puerto, porque los profesores son quienes enseñan a los alumnos y si no lo hacen con ganas, el relajo de la reforma, será dioquis……….

Todo indica que a DONALD TRUMP le tronará lindo y bonito con eso de la construcción del muro fronterizo, porque por un lado ya se están preparando centenares de indígenas que habitan en las fronteras entre México y Estados Unidos, para bloquear la construcción y por el otro, los legisladores demócratas en el Congreso gringo, ya dijeron que de insistir el güerejo en el muro, paralizarán el Gobierno del vecino país y a esto súmele que ya amenazaron con no aprobarle ni un cinco para tal efecto. O sea, se le está poniendo todo en contra al hijo de Paquita la del Barrio, en ese alocado proyecto.