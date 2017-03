“El Pato” y las mujeres… ¿Se llenó de soberbia García Morales?… y, el PRI en las colonias

Por: Roberto Dyke Rivera

Se habla de que la fortaleza de Ernesto “El Pato” de Lucas como titular de la SEC viene de sus buenas relaciones que tiene en el extranjero, concretamente con algunos funcionarios y ex funcionarios del Gobierno de los Estados Unidos.

No es ningún Luis Videgaray… (Menos, cuando a este funcionario le han salido pésimas las supuestas “buenas relaciones” con algunos personajes cercanos al presidente gringo)

¡El caso es!… “El Pato” recibe instrucciones de la gobernadora, y en materia de buenos amigos en el extranjero, las cosas han salido bien.

Más ahora que la gobernadora Claudia Pavlovich – ya se esperaba – les ha dado la importancia debida a las mujeres…

… a lo que algunos le llaman: “Empoderamiento femenil”.

Y como para empoderarlas, en muchos casos hay que apoyar para su capacitación, ahí es donde entra “El Pato”, quien ha trabajado con éxito cuando el primer grupo de féminas acudió a Norteamérica en plan de aprendizaje.

Qué bueno por “El Pato”… ¿se le mueve una “patita” para la candidatura al Senado?… mmh

LA SEGURIDAD Y LOS MARGINADOS

¡Ambas cosas van de la mano!… el caso es que la semana anterior anduvo por estos destinos – no propiamente en plan de turista – Luis Miranda, el secretario de la SEDESOL… el jefe de Jesús Rosario Rodríguez Quiñones, delegado en Sonora.

El secretario fue atendido por la gobernadora Pavlovich… dando fe el referido Miranda Nava, del cabal cumplimiento de los programas de apoyo a los más necesitados en el Estado de Sonora.

También visitó a la Entidad el general de División Salvador Cienfuegos Zepeda, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional…

La información que tenga el general, y la propia de la gobernadora, pueden (y deben) redundar en un trabajo más preciso para enfrentar focos específicos de criminalidad.

Está claro que son varios los frentes que cumple la gobernadora, y en la mayoría de ellos está bien calificada por la población…

Y en materia de seguridad, las cosas a veces no salen tan bien… con todo y que el secretario de esa área en el Estado, Adolfo García Morales, salga con la tontería de que él no discute contenidos de mantas…

Me parece un desplante de soberbia de parte del funcionario.

Y es que en Cajeme tienen bastantes problemas con la seguridad, y Rodrigo Bours Castelo se ha encargado de estarlo recordando… en cuanto ocurre algún hecho criminal. Muy seguidito, por cierto.

Y en Hermosillo, ya no sabe uno de qué quejarse: Si de la autoritaria privatización del alumbrado público, los eternos y multiplicados baches, la delincuencia que azota sobre varias colonias o los aumentos a la tarifa del agua, et, etc.

Al alcalde Manuel Ignacio Acosta se le agota el tiempo… y ya sobre el segundo año de su pésima gestión, es criticado hasta por la ex “Señorita Sonora”, Angélica Rendón.

Resultó un fracaso, reclama Angélica, y se dice arrepentida de haberle dado su voto…

… la verdad es que ante el fracaso del “Maloro”, cada día son más los que reflexionan: Si acaso no habría sido mejor haber votado por Damián Zepeda… ¡Uf!

En fin, García Morales y “El Maloro”, son apenas prietitos en el arroz… ojalá y se pudiera exigirles más seriedad y compromiso con su trabajo… en fin.

GILBERTO (PRI), CON LAS “PILAS” PUESTAS

El dirigente estatal del PRI, Gilberto Gutiérrez Sánchez trae las “pilas” puestas: Y como en los mejores momentos de campaña, anda entrado con las “Jornadas de Gestión Social”.

Las empezó en Hermosillo, en la colonia “La Cholla” (¿O “La Choya?”), hasta donde el partido fue a ofrecer servicios de asesoría jurídica, consultas médicas, etc.

Buen tiempo para arrancar con la chamba de campo… le hacía falta al partido.

Y más en tiempos donde las centrales del priísmo “lucen” atónitas, quién sabe de qué: Pero en la CNC, Ignacio Martínez Tadeo hace como que trabaja… pa´ que pase el tiempo, pues… no vaya a ser y no pase…

Y en la CNOP, es todo un “fantasmón”… lástima evento de toma de protesta de su dirigente Humberto Robles Pompa.

Bueno, me dirán ustedes, pero en las nuevas acciones del PRI en las colonias, quizá ande trabajando el citado Robles…

… quizá, a lo mejor ya lo pusieron a que desquitara el sueldo que recibe como “líder” … y es que, como que de “becados” ya estuvo bueno… ¿Qué no?

Hasta pronto