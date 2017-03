“Chávez, no sabes nada de boxeo “: dice Durán

El legendario campeón mundial en cuatro categorías, Roberto “Manos de Piedra” Durán hizo unas polémicas declaraciones y tachó de no saber nada sobre boxeo a, la también leyenda latina del boxeo, Julio César Chávez González.

“Mira yo soy franco, con el respeto de Chávez, te digo en tu cara Chávez, no sabes nada de boxeo, estoy hablando del padre, con el respeto que tú te mereces, yo no veo cómo tu hijo pueda ganarle a “Canelo” y si tu hijo le gana a “Canelo”, le digo a “Canelo”, retírate del boxeo, porque entonces estás acabado”, dijo Durán en charla.

“Con tu respeto Chávez, ya sabes lo que te estoy diciendo, ‘Manos de Piedra’ Durán, no sabes nada de boxeo para ganarle a ‘Canelo’, subrayó el panameño.

“Si yo soy padre de Chávez (Junior), yo le digo esa pelea no va, vi la última pelea de Chávez y fue malísima, con un muerto (Dominik Britsch), y si él cree que ‘Canelo’ es fácil, lo veo bien mal, lo veo mal, no que el tamaño, no lo veo cómo le pueda ganar, así que te pido disculpas (a Chávez Sr.), si te pones bravo me da igual, si no me quieres hablar también me da igual, pero tu hijo no le gana a ‘Canelo’, te lo digo, te lo digo yo, Roberto Durán”, concluyó el multimonarca canalero.

El “Canelo” Álvarez y Chávez Carrasco pelarán el próximo 6 de mayo en la Arena T-Mobile de Las Vegas y en un peso pactado de 164.5 libras.