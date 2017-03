Por: José María Cerecer Sánchez



Ahora viene el acueducto Pilares-Álamos, se llevará 110 millones de pesos y consta de la obra de toma y equipos de bombeo en la presa, línea de conducción y potabilizadora, para este año. AXEL OMAR SALAS HERNÁNDEZ sigue hablando y gesticulando. Le falta un cachito a la carretera Álamos-Masiaca con 35 millones para 12 kilómetros y cachito. El CUM ya lleva un 85% de avance en la primera etapa, es uno grandote de tres yemas, por abril la segunda etapa con terminado y detalles y si con suerte se logra la tercera etapa vendría el estacionamiento y adornos con flora regional y endémica. El parque del “Chalatón” va a tener una torre impresionante con torre de cristal y tirolesa, restaurante y cafetería.

Ya hay cartas de intención para que vengan grandes hoteleros, de cadena, con la que se detonará en firme el turismo definitivamente durante todo el año. Álamos está de moda, en estos momentos tiene muy buena carretera y seguridad que responde. Es una de las ciudades más limpias del Estado y mejor iluminada y no nada más en el centro, es un aspecto bien cuidado, dentro de poco, el CUM traerá empresas y universidades importantes, la gente no nada más irá al centro histórico del pueblo mágico, ya tendrán otras opciones con más restaurantes y balnearios, crecerá hasta el senderismo, está a 30 minutos de Navojoa y eso la hace atractiva, iremos al río mayo donde el agua si corre. Ya lo verán, efectivamente eso es lo que quisiéramos ver. No se puede con un Alcalde entusiasmado.

Válgame Dios, tan animado el Alcalde de Álamos con lo de la Presa Pilares y nos enteramos que los Guarijíos ya reiniciaron su lucha pues las autoridades, dicen, no les han cumplido, ellos están pidiendo a cambio de ceder parte del terreno donde estará la presa, pues ni les ampliaron su red de agua, ni instalaron la luz, ni la carretera, que aunque estén paradas las obras, saben que es por falta de dinero, pero también saben que reanudaran en breve con la construcción y que pues esto no se vale, FIDENCIO LEYVA y JOSÉ MERCEDES PRECIADO MIRANDA, ambos gobernadores, se mostraron molestos y quieren otra consulta con la tribu, vamos a ver cómo responde el GobSon, pues fueron los aludidos.

GUILLERMO NAVA AMAYA presidente del Club de Niños y Niñas de Navojoa, quien también es miembro y coordinador del programa de intercambios en el Club Rotario, se le vio orgulloso, pues el grupo de navojoenses que participaron en el programa de jóvenes de intercambio, en la convención de Nayen Canadá, consiguieron tantas medallas de oro, que se trajeron el primer lugar en individuales y como distrito, además de reconocimientos en competencias de deportes, académicas y juveniles de labor altruista. Con el Club de Niños y Niñas seguramente va ampliar el horizonte llevando más aulas móviles a otras colonias para que niños de las periferias puedan asistir, pues la mayor parte de niños participantes se concentra en el oriente de la ciudad, por eso va hacia el poniente, bien por los jóvenes.

Insistimos, los mariscos será muy sabrosos y nutritivos, pero si no están bien manipulados, la intoxicación no se la quita nadie y muchos hasta van a parar a los hospitales, por eso es muy importante que Control Sanitario de la Secretaría de Salubridad, salga a la calle a revisar cuanta pescadería, restaurante y puestos ambulantes hay, para ver que conservan de buena manera el producto, así nos lo prometió CARLOS RAÚL CAMPOY RUIZ, encargado de despacho de la Unidad, la guadaña va por ellos para suspender en forma parcial o temporal a los que no anden bien y no podíamos esperar menos.

El Regidor GERARDO POZOS, es otro de los que ya anda presumiendo de que tiene platicado con algunos de sus colegas en cabildos, que va como abanderado en las próximas como diputado local, lo que no se sabe por cual partido, pues se la ha visto medio camaleón platicando con los del PRI y los del PAN, ¿será cierto o es puro revuelo para postularse por el que caiga?, él se siente soñado pues con el relanzamiento del “Vikingo” piensa que va a ganar votos ochenteros, recordemos que el Vikingo fue un antro emblemático en Navojoa, antaño un éxito en los ochentas y últimamente lo hemos visto al Regidor muy activo operándolo y exhibiéndose como para agarrar vuelo de popularidad. Opino