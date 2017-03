‘Titán’ y ‘Cañoncito’, sorprendidos por decisión del WBC

El circo de la Major League Baseball en el Clásico Mundial de Beisbol provocó molestia en los peloteros mexicanos, quienes al final del partido contra Venezuela y tras la resolución final a favor de la vinotinto, mostraron su molestia.

Otro que no ocultó su molestia luego de que el Comité Organizador diera a conocer que México jugaría ante Italia, fue Roberto Osuna, quien salvó el duelo ante Venezuela.

“Es una falta de respeto. Estoy sorprendido, no sé qué pensar, no se me hace profesional esto”, expresó el cerrador de los Azulejos de Toronto.

Tras la resolución y la aclaración del Comité, las redes sociales se inundaron de confusión y molestia porque ya se había asegurado que México jugaría contra Italia y al final vino la aclaración que no iba a ser así.

Nos avisaron antes del juego que si ganamos por 2, pasábamos.

We were told before the game if we win by two, we play tomorrow.

— Adrián González (@Adrian_ElTitan) 13 de marzo de 2017