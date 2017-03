Siguiendo con lo que nos tiene preparado San Isidro para este domingo 19 de marzo, tenemos que El Cenicero le concede la revancha a El Texano, duelo pactado en las 300 varas donde el Apalusa quiere repetirle la dosis al prieto de los Rabicanos.

Por: David Vázquez

La tercera podría ser la vencida para El Texano, penco que ha sido víctima en dos ocasiones de El Cenicero, perdiendo la primera en lo que fueron sus “pininos” al ser blanqueado por el Apalusa en las 300 varas.

Ya que El Texano maduró un poco más, los Rabicanos volvieron a medirse con El Cenicero, tanto que en esa ocasión el prieto fue marcado ampliamente favorito, por lo que en las apuestas sus dolientes y seguidores se animaron a dar hasta faja de ventaja.

El detalle fue que a la hora de la verdad El Texano tuvo una fallita al salir de puertas, lo que aprovechó a la perfección El Cenicero para sacarle faja en los 252 metros.

Obviamente los Rabicanos no quedaron conformes con el resultado, pues sienten que perdieron el compromiso por esa mala salida, razón por la que pidieron la revancha y los Chichos se la concedieron.

Si El Cenicero le repite la dosis es probable que los Rabicanos entiendan que el apalusa es mejor que El Texano, pero si el prieto impone su clase, los que se “picarían” serán los Chichos. ¿Qué pasará estimado lector?

Lo mejor de este compromiso es que Chichos y Rabicanos siguen manteniendo ese “pique” que tanto le gusta a la afición del sur de Sonora, dos cuadras que volverán a enfrentarse el 30 de abril, cuando El Felino se mida con La Jazmín en 275 y 325 metros.

DATO CURIOSO

Ayer circularon dos fotos que generaron un sinfín de comentarios, una es de El Texano y otra de El Cenicero.

Resulta que Chuy Millán se tomó una foto junto con El Texano, sobresaliendo que el prieto está descansando y el menor de los Rabicanos también, argumentando que no han podido dormir por la presión que tienen de cara al compromiso ante El Cenicero.

Por su parte los Chichos, que también están en el mismo grupo de WhatsApp, respondieron con una foto de El Cenicero, el cual está en su caballeriza pero le fue tomada desde la parte trasera, indicando “esa foto es para que los Rabicanos se vayan haciendo acostumbrando a verlo por atrás”. Como podemos apreciar señores las dos perchas están muy confiadas en obtener la victoria, el detalle es que solamente una de esas cuadras tiene la razón y nomás una será la que festeje el triunfo.

Sólo basta esperar que ambos ejemplares tengan una buena salida para que se acaben las dudas y sobre todo que se despejen algunas incógnitas que han quedado en el aire en los compromisos anteriores.

Hasta el momento no sabemos quienes vayan a ser los jinetes que monten a estos cuacos, pero casi estamos seguros que el popular “Panchito” Cárdenas se subirá en El Cenicero, mientras que los Rabicanos parece que traerán a Edgardo Ortiz.

Aunque no se descarta la participación de otros jockeys reconocidos, sobre todo por la presencia de caballada de renombre como es el caso de Don Julio y El Porres, así como El Jessie, El Pcpii y La Melany.

En días pasados miramos a Martín Osuna en la Farmacia San Martín Caballero, quien informó que el montará a la caballada de la cuadra Frankie López.

Para los que no saben quién es Martín Osuna, podemos adelantarles que es un jinete de mucha experiencia, quien tiene como carta de presentación ser el jockey oficial del famoso Panama Wes.

MAÑANA, JUNTA EN SAN ISIDRO

La organización del “Majestuoso” invita a la tradicional junta de carrereros de los miércoles, la cual inicia a las 6 de la tarde con la finalidad de armar el programa del próximo evento de San Isidro, el cual está programado para el 9 de abril.

Para esa fecha aún no hay carreras amarradas, pero caballada como La Bárbara, La Miluly, La Chapa, La Enamoradita y otros mas, están disponibles para ser parte del siguiente evento.

Asimismo se cuenta con la presencia de un potrillo nuevo de la Cuadra JD, por lo que aprovechamos para aclarar que se trata de un ejemplar nuevo y no tapado como se dijo en e días pasados, el cual hará sus pininos por estos lares, ya que no ha jugado ninguna competencia.

Por cierto supimos que a ese cuaco de JD le llovieron retos, donde le brincaron varios tapados de la cuadras Kalín y Empalme, por lo que se les respondió que se trata de un potrillo nuevo y no de un caballo tapado como lo son los retadores.

Hasta mañana.