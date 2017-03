Por: José María Cerecer Sánchez

Por ahí se le mueve una patita a la nueva central camionera de Navojoa, se sabe que el Dr. RAÚL SILVA VELA, está trabajando a marchas forzadas con su equipo y los concesionarios del transportes de línea para lograrlo antes de que termine la actual administración. Supimos que ya logró alborotar a todas los transportistas en este sueño de los navojoenses. Se evitará andar batallando de línea en línea para tomar el más próximo, pagando taxis, cargando con las maletas. Este proyecto nunca se ha podido materializar, pero se debe de tener muy claro el rol de facilitador del Gobierno Municipal. Diariamente se desplazan cuatrocientos supercamiones por el centro de Navojoa, con el natural deterioro de la infraestructura de las calles, del otro modo, con su central a la orilla del periférico, las cosas cambiarán.

Esta se planea construir en un lugar céntrico, para facilitarles a las familias su pronto arribo, amén que actualmente generan una mala imagen e inseguridad pues siempre está latente la posibilidad de accidente

s, al tiempo.

Ahora que ya tiene rato que los pateros canadienses no hacen su aparición por Yavaros, hasta los ecosistemas se han repuesto satisfactoriamente, es la clásica controversia entre la vida nativa y el turismo internacional, muchos todavía dudan de ¿Qué será mejor? Los nativos tienen que vivir de sus riquezas naturales y si bien es cierto que estos turistas armados, pagan por ametrallar a los patos, los pescadores ya se habían empezado a quedar con un problema grande de reproducción de especies, pero estas ya se están recuperando nos informan. El aguerrido JOSÉ MARÍA LEYVA CAMPA, pescador y ambientalista, ya se siente mejor y no es para menos.

Todo parece indicar que RAMÓN RENÉ GARCÍA VALLEJO, Secretario General del Sindicato Único de Trabajadores del Municipio de Navojoa, parece que ya entendió que el parámetro de incremento salarial que él venía manejando y que sería la base para firmar el Contrato Colectivo, no pasará de 3.8%, esto aunque las bases se “encaprichen” no hay más dinero en la Comuna, su bronca es que lidera un sindicato muy bravo y a la primera que no les parece se encabritan y se prenden, esperemos no vivir algún tipo de levantamiento sindical revolucionario por este asunto.

En aquel tiempo, los Rabinos (Sacerdotes) Judíos, tomaron el Arca de la Alianza en hombros durante siete días rodeando la ciudad de Jericó y tumbaron las murallas de una ciudad sin Dios, actualmente y desde 1978, en el templo de Czestochowa en Polonia, se replica pero sin Arca desde luego, sino con la adoración del “Santísimo” en iglesias nacionales, durante siete días con misas y rosarios, trata de repetirse lo del antiguo testamento, inicia con la Semana Santa y se pide espacialmente por la ciudad donde se realiza, en este caso Navojoa, en la Parroquia del Sagrado Corazón, organiza el Presbítero SERGIO HUGO TRUJILLO DURAZO, se trata de orar y si no, de rodillas y en silencio del 18 al 24 de marzo, así es, oras o callas con un profundo respeto, son ritos muy profundos.

Alguien que creía que con cambiar de lugar de chamba se salvaría de las broncas agrícolas como las que vive actualmente el Valle del Mayo, es JUAN JOSÉ LÓPEZ HERMOSILLO, antecesor del jefe de Desarrollo Rural 149 de la SAGARPA en el Mayo LUIS ALFONSO SOTO VEGA, quien se fue a asumir la jefatura del Distrito de Desarrollo Rural 148, que corresponde al Valle del Yaqui, donde ya empezaron también a registrarse brotes de roya cada vez más amplios, así que la cosa no le vino fácil ya que en ambos valles se está poniendo crítica la situación.

Conferencia para los encanijados, se dio en Navojoa, por parte de la psicóloga y conferenciante SARA MARÍA CAMARGO VEGA, se trata de aprender a controlar los impulsos, regular el humor y experimentar, eso de lo que muchos políticos no saben nada, lo bueno es que se lo informó a doscientas féminas, organizado por la Comisión de Mujeres Empresarias de COPARMEX Navojoa, la cual preside BEATRIZ ESTELA LÓPEZ, a quienes esperamos que les aproveche en demasía. Opino