Por: Miguel Ángel Vega C.

La oreja número 18 que surte de mitotes esta columna desde el bello Puerto Peñasco, nos platicó ayer que en días pasados anduvo por esos rumbos el oriundo de la Ladrillera MIGUEL ÁNGEL MURILLO AISPURO, actual contralor general en el Gobierno estatal. Y dice que al calor de la confianza con los amigos, y detrás de las cámaras, soltó que su coranzoncito le dicta nuevamente buscar la candidatura a la alcaldía de Cajeme. Y la misma oreja, como no sabe cómo anda el ambiente político por estas tierras, nos pregunta qué posibilidades tendrá “EL RONCO” MURILLO al respecto. Y preguntándole a los que dicen que saben, nos dijeron que aunque ya la ha buscado otras veces y no lo ha logrado, esta vez las circunstancias son diferentes y todo sería cuestión de unificar criterios de ciertas cabezas tricolor. En primer lugar, nos dicen que tiene que dar el visto bueno la gobernadora CLAUDIA PAVLOVICH ARELLANO, posteriormente delegar la encomienda al dirigente estatal del PRI, GILBERTO GUTIÉRREZ SÁNCHEZ, para darle vista al dirigente nacional ENRIQUE OCHOA REZA, y una vez conseguido lo anterior, platicarlo con el jefe de jefes del “Yaqui Power”, RICARDO BOURS CASTELO, porque de acuerdo con quienes conocen el poder político de RBC, aquí el que quiera ganar tiene que acordarlo con él. Y claro, en el caso del senador ERNESTO GÁNDARA CAMOU ya no es cuestión de avisarle, porque debe saberlo desde hace rato, toda vez que Murillo pertenece a su grupo cercano en Sonora. Basta recordar que lo acompañó fielmente en sus aspiraciones a la gubernatura en la pasada contienda electoral. Y entre algunas desventajas que tiene, a criterio de los politólogos, es que hay sangre nueva aspirante al sillón más importante de 5 de Febrero e Hidalgo, como la senadora ANABEL ACOSTA ISLAS, quien seguramente cuenta con el apoyo tanto de la gobernadora CPA, como del ex gobernador MANLIO FABIO BELTRONES RIVERA y su equipo, que aquí en Sonora y en varias partes del país, se mantiene al pie del cañón, aunque haya quienes no lo crean. Otro de los que aspira a la alcaldía se dice que es el diputado ABEL MURRIETA GUTIÉRREZ, cercanísimo al ex alcalde Ricardo Bours, aunque, a decir verdad, en los últimos tiempos pareciera que desapareció del mapa o de plano lo mantienen reservado para evitar que lo arrastren los vendavales que ha vivido el PRI, por las medidas antipopulares del Gobierno del presidente ENRIQUE PEÑA NIETO…………

El fin de semana conocimos la noticia de que el Ayuntamiento de Cajeme logró en un año ahorrar 23 millones de pesos en gasto de gasolina. Reconocible para el alcalde FAUSTINO FÉLIX CHÁVEZ, pero lo que no sabíamos es que alrededor del 70% de ese ahorro se dio en la Secretaría de Desarrollo Urbano, a cargo de MARCELO CALDERONI OBREGÓN, donde el ahorro, específicamente, fue de 16 millones de pesos de los 23. Y al preguntar por qué ocurrió esto, nos dijeron que fueron fundamentalmente dos las razones: La primera, que ahí es donde se mueve la mayoría de la maquinaria del Ayuntamiento. Y la segunda, porque si hablamos de Calderoni, estamos hablando de un empresario gasolinero que le entiende a eso del manejo del combustible…………

Nos llegan informes de que la paisana de Guasave, Sinaloa, DIVA GASTÉLUM BAJO, acaba de asumir la Secretaría de Estados en Oposición del CEN del PRI. O sea, la dama se hará cargo de hacer todo lo humanamente posible para rescatar aquellas entidades donde gobierna la oposición. Menuda tarea le dieron; sin embargo, lo de César al César. “La Diva”, como le dicen en la tierra de los Algodoneros, tiene las agallas suficientes para eso y más. Por otra parte, la dama es amiga cercana a la gobernadora Claudia Pavlovich, según lo dejó demostrado en la campaña a la gubernatura de la güerita de Magdalena, donde nos tocó ver personalmente a la guasavense…………

Qué lindo tronadón de yoyo le pegará a la bancada del PRD en la Cámara de Senadores, si hoy lunes, en una reunión que sostendrán las cabezas principales de ese partido, hacen oficial la expulsión del coordinador MIGUEL BARBOSA HUERTA. Le explico: Resulta que uno de los requisitos para que se pueda formar una bancada en el Congreso, es que se cuente con un mínimo de cinco legisladores, en donde actualmente el PRD tiene 19; lo malo para el sol azteca, es que si se va Barbosa se irían otros 14, que junto con él serían 15 en total; luego entonces, la bancada se quedaría con 4 senadores, lo que implica su automática desaparición y, por consiguiente, una pérdida de fuerza política total en la Cámara Alta. Aquí el ganón sería ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, porque los 15 se irían a respaldar sus pretensiones presidenciales y los otros cuatro se quedarían como el perro de las dos tortas, ni para allá ni para acá. Así que esto resultará una dura medida de presión para la dirigente perredista ALEJANDRA BARRALES MAGDALENO, en torno a la invitación que le hizo el dueño de MORENA a unirse a ese partido para tumbar a los que, según él, integran la mafia del poder, pero hay que comprender que Alejandra también recibe presión y muy dura, por parte de las tribus perredistas.