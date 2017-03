Hospitalizan de urgencia a Ariadne Díaz

Ariadne Díaz se llevó tremendo susto mientras grababa la telenovela La doble vida de Estela Carrillo, ya que se comenzó a sentir muy mal, hecho por el cual fue trasladada de urgencia a un hospital de la Ciudad de México, donde descartaron que sufriera de apendicitis y diagnosticaron que tenía un fuerte cuadro de gastritis con una infección en la garganta.

A través de las redes sociales, la novia de Marcus Ornellas reveló que se vio obligada a suspender su trabajo para acudir al centro médico, en el cual pasó cinco horas mientras le realizaban estudios y descartaban enfermedades más serias. La artista mostró en videos que estuvo acompañada por el brasileño, quien se veía cansado pero la apoyó en todo momento.

“Estoy muy bien, me sentía muy mal y todavía me siento pero al menos ya descartaron que sea apendicitis y esas cosas. Me dicen que es algo del estómago y así y que ya me puedo ir en libertad”, dice con una sonrisa a la cámara Ariadne Díaz, quien más tarde compartió otro video mientras reposaba en su hogar.