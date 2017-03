Alan Tacher fue abusado por su papá

Su hermano Mark lo desmintió, pero Alan dice: “A él no le tocó porque ya agarró cansado a mi papá”.

Difíciles momentos le vinieron a la mente a Alan Tacher al recordar la violencia que sufrió en su niñez, de parte de su padre, el doctor Alejandro Tacher.

El conductor de ‘Despierta América’ contó que su papá explotaba y junto a su hermano mayor, sabían que como castigo, les tocarían unos cinturonazos.

Mark Tacher se salvó de todo esto, por eso él asegura que su papá no es agresivo. Sin embargo, Alan nos contó que su papá cambió mucho cuando nació Mark, “como que ya lo agarró cansado, para entonces mi padre ya era más tranquilo”.

-Alan, entonces tú jamás has golpeado a tus hijos…

“Les he dado nalgadas o algún manazo, pero jamás un cinturonazo; de hecho, ahora que mis hijos ya están más grandes, se ríen y me dicen: ‘Papá, según nos dabas manazos, pero ni nos dolían’. Jamás he pensado en sacarme el cinturón para hacerles daño, aunque sí creo que una nalgada a tiempo es buena, pero ya de eso a pasar al abuso existe una gran brecha”.

-Y cuando sucedía esto con tu papá, ¿tu mamá qué hacía?

Evidentemente no le gustaba, pero no recuerdo que se haya metido y dijera ‘No les pegues’. Tal vez ella estaba trabajando, no sé, pero no le gustaba. Digo, a veces mi mamá también aplicaba lo del ‘chanclas’ (ríe)”.

-¿A qué edad te pegó por última vez tu papá?

“Ya en la adolescencia, como a los 16 años dejó de hacerlo, por eso en esa etapa llegué a tener mucha distancia con mi papá. No le hablaba a pesar de vivir bajo el mismo techo. Ya como a mis 20 comenzamos a tocar el tema y sanamos nuestras almas, y al día de hoy no tienes idea de cómo lo quiero”.