Tigres del Norte rechazan que latinos dejen de ir a conciertos en EUA

El grupo Los Tigres del Norte rechazó hoy rumores de que los latinos en Estados Unidos no van a sus conciertos debido al nuevo entorno contra inmigrantes.

“Hace unos días v

imos un reporte noticioso que en un concierto en Chicago no había ido la gente a uno de nuestros conciertos, pero ahí no actuaremos si no hasta el sábado de Gloria”, apuntó Jorge Hernández.

“Aunque apenas llevamos poco más de un mes con la administración de Donald Trump, nuestros conciertos han registrado llenos y la gente nos sigue acompañando”, aseguró.

Entrevistado por Notimex, el tigre mayor Jorge Hernandez expresó que están listos para sumarse a cualquier campaña con artistas latinos que sea a favor de la comunidad.

Compartió que ya están ideando que en sus próximos conciertos presenten un catálogo en el que desempolven temas de la migración y que expresen el orgullo de los latinos.

“Sería muy bueno volver a cantar temas políticos y de lo que somos los latinos en este país y que ya no habíamos cantado porque se pensó que esos tiempos no volverían”, destacó.

Los Tigres del Norte han grabado más de 600 canciones y de éstas 325 son éxitos, por lo que fácilmente podrían hacer más de 10 conciertos sin repetir un tema.