Kate del Castillo revela por qué no quería boda con Aarón Díaz

Cuando Kate del Castillo y Aarón Díaz tuvieron una relación todo iba a pedir de boca, pero las cosas se terminaron y cada quién agarró su camino. Incluso la actriz ha señalado que se llevaban muy bien, ¿entonces por qué su boda no fue lo deseado?

En entrevista con Mónica Garza para el programa ‘Historias Engarzadas’, Kate reveló las verdaderas razones sobre por qué no se casó con Aarón, lo que dejó a todos muy sorprendidos.

“La verdad, y espero no ofender para nada a Aarón, es que yo nunca me quise casar. Yo siempre dije que no quería casarme otra vez y al final mis papás querían que nos casáramos, sus papás querían que nos casáramos y él también quería casarse, así que decidí arriesgarme. El rompimiento con Aarón fue muy duro, pero fue algo que decidimos juntos”.

Otra de las cosas que señaló la hija de Eric del Castillo es que ella tenía miedo a que le pasara lo mismo que con Luis García y contra sus deseos, el 29 de agosto de 2009 en la famosa capilla Viva Las Vegas, se casaron por el civil en una ceremonia discreta y con pocos invitados. En la singular ceremonia Aarón se disfrazó de Elvis Presley, de quien es ferviente admirador, y Kate de Marilyn Monroe.

Y en septiembre de ese mismo año, la popular pareja decidió realizar un segundo enlace matrimonial, el cual se llevó a cabo en el rancho de los papás de Aarón en San Miguel de Allende, donde sus familiares pudieron compartir el enlace ante cerca de 80 invitados.