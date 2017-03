“Gallito” lució y noqueó

Ante un rival que le exigió más de lo esperado, el sonorense ex campeón mundial Juan Francisco “Gallo” Estrada dio una lección de precisión con ganchos al hígado, y tras derribar al colombiano Anuar Salas dos veces en el quinto asalto, se llevó un nocaut efectivo a su favor a los 2:01 minutos ante casi 8 mil fans en la Arena Ciudad de México para dejar en claro que está listo para lo mejor en las 115 libras.

Estrada se convirtió en la velada de Zanfer Promociones en el nuevo campeón Supermosca plata del Consejo Mundial de Boxeo, y gracias a ello se clasificó alto en las listas del organismo verde y oro, acercándose a una posible revancha ante el nicaragüense Román “Chocolatito” González con quien tiene cuentas pendientes desde 2012.

En el arranque, Anuar Salas no respetó para nada la categoría del doble ex campeón del mundo conectando fuerte con la mano izquierda a Estrada que estuvo un poco falto de distancia y le costó conectar al enemigo colombiano que no daba un paso en reversa.

“PANTERITA” NERY, RETADOR DE YAMANAKA

El tijuanense Luis “Panterita” Nery tuvo una sólida exhibición durante cuatro episodios y obligó a la esquina del colombiano Jesús Martínez a detener el pleito y de esa forma declararse como nuevo retador al título Gallo del Consejo Mundial de Boxeo en poder del japonés Shinsuke Yamanaka.

Luego de cuatro episodios de mucho castigo propinado por Nery a un valiente Martínez, que tuvo un ligero chispazo en el segundo round al cruzar con tremenda izquierda al mexicano, al final ya no siguió el colombiano, dejando al ‘Panterita’ con marca de 23-0 y 17 nocauts por 23-2 y 11 nocauts del cafetero.

Nery, que batalló para marcar las 118 libras, ofreció un recital de boxeo, principalmente con la izquierda, y al final se llevó el nocaut a su favor para enfilarse a un peleito tentativamente en Japón ante el también zurdo y también invicto Shinsuke Yamanaka, quien tiene marca de 27-0-2 y 19 nocauts, además ya con 12 defensas exitosas del fajín verde y oro del CMB.