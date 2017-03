Entramos a la semana previa, señores, de lo que será el evento de este domingo 19 de marzo de Carril San Isidro.

Fecha muy esperada, amigos carrereros, pues el “Majestuoso” logró conformar un sensacional programa de carreras parejeras, sobresaliendo sin duda alguna los dos duelazos entre Sonora y Sinaloa.

Pero eso no es todo, ya que el compromiso entre El Jessie y El Felino también tiene lo suyo, pues es la carrera que más polémica ha generado, sobre todo por lo que está en juego.

Primero que nada, El Jessie expone el reinado del sur de Sonora, así como también que el ganador se llevará una jugosa bolsa a su cuadra.

Continuando con lo que nos tiene preparado San Isidro, tenemos un clásico entre Yaquis y Mayos, donde La Dona le concede el desquite a La Azucena en las 300 varas.

Estas potrancas jugaron en el pasado evento de Año Nuevo de Masiaca, donde La Dona sacó la mejor parte al vencer a La Azucena con diferencia de cabeza en los 252 metros.

Esta vez La Azucena será la que haga el viaje, pero aún así sus seguidores le dan su voto de confianza, sobre todo porque en eventos pasados lució muy bien ante La Yoreme al blanquearla sin problema alguno en las 300 varas.

Por lo tanto, se dice que La Azucena no se arrugará con el tubo central de San Isidro, sólo que ahora se topará con La Dona del Panaico, la cual viene de un descanso en el que su dueño aprovechó para blistearla.

Como antecedentes de La Dona tenemos que en su última salida La Enamoradita le ganó con suma facilidad, en aquella competencia donde la alazana de la cuadra Rabicanos no quiso nada con la jugada.

Esta vez La Dona deberá de ponerse a correr porque perfectamente sabe que La Azucena, no se raja, al menos así lo demostró en lo que fue aquella bonita parejera que jugaron en Masiaca, donde las dos potrancas se vinieron parejitas, sólo que al llegar a la meta La Dona sacó la mejor parte al ganarle con cabeza.

Cabe mencionar que esa vez La Dona ganó los aplausos y La Azucena el dinero, pues en las apuestas, sus seguidores concedieron hasta paleta de ventaja, partido que no pudo sacarle a la alazana de la cuadra La Navaja.

Lo mejor, señores, es que las dos potrancas están en perfectas condiciones, además de que sus dueños les tienen mucha confianza a sus alazanas, por lo que ambos van en busca de la victoria.

Moviendo la antena hacia el norte de Sonora, tenemos que por rumbos de Pitiquito, exactamente en el Taste Zaragoza, jugaron El Chiltepín y El Último Cartucho en las 300 yardas.

Ese Chiltepín es el mismo ejemplar que anduvo jugando antes en Agua Prieta como El Lucero de la cuadra Bustamante y si nos vamos más atrás, aquí en el sur de Sonora lo conocimos como Don Chuy de la cuadra San Isidro.

Por su parte El Último Cartucho es una de las cartas fuertes de la cuadra Guadalupana de Altar, sobre todo porque en el Hipódromo de Hermosillo ya había puesto record de pista.

Pero ayer se topó con un caballo que tiene mucho corazón y, sobre todo, que es ligero, por lo que El Chiltepín reventó el cincho de la tarde e impuso su condición de local al vencer con pescuezo en las 300 yardas a El Último Cartucho.

Lo más sobresaliente fue que El Último Cartucho era marcado ampliamente favorito, tanto que en las apuestas sus dolientes y seguidores se animaron a dar hasta faja de ventaja, partido que no le pudo sacar a un caballo que ya había demostrado que tiene para toparse con los grandes, pues ponérsele al tú por tú a El Chanate no es cualquier cosa.

Obviamente el cambio de cuadra parecía que le afectaría al ahora Chiltepín, pero para suerte de los seguidores de la cuadra Brujo Negro, al caballo le cayó de maravilla la cuida y se esperan muy buenos compromisos en el norte de Sonora.

Hasta mañana.