Silvia Rousseau.-

Una noche lluviosa y fría, mis hermanas transitaban por la calle novena en Ensenada, Mimí iba a dejar a su casa a Lupe, el trayecto era largo y penoso por las subidas y bajadas del terreno. La plática se interrumpió abruptamente cuando Lupe gritó: ¡es el Pelón, es el pelón, está tirado junto al puente!

No puede ser decía Mimí, pensando que a esas horas mi hermano se hallaba durmiendo la mona en la casa ubicada en el mismo predio a donde se dirigían. La duda fue más poderosa y cuadras más adelante mi pariente regresó el camino andado hasta llegar al puente y sí, aquel fardo tendido en la oscuridad, recibiendo el baño celestial era mi hermano el Pelón, ahí, como cola de avión, hasta atrás de alcoholizado. La situación era urgente, pero resultaba imposible para las dos mujeres subirlo al carro, decidieron regresar a casa de Mimí a pedir ayuda a Sosa, el ayudante y resuelve problemas de la familia.

Regresaron al puente de la calle nueve, y Sosa, hombre de edad madura y fuerte como un toro, inmediatamente bajó del carro, caminó unos pasos y alzó a mi hermano por la cintura, en eso el Pelón le dijo a su salvador con su voz entrecortada por los efectos etílicos: sos mi amor…Sosa se defendió rápidamente diciéndole: ¡épale, yo no le hago a eso! Mi hermana salvó la situación, pidiéndole al hombre que se metieran al carro y le explicaría que no pasaba nada raro con mi hermano.

El Pelón está cantando Sosa, no le haga caso -aseguró Lupe-. Me dijo mi amor respondió indignado el hombre. Síes verdad, pero así dice una canción de NachaGuevara, ella canta el español argentino, no el mexicano, no se apure mi hermano es tan macho como usted.Respondió calmada mi hermana, quien conocía al dedillo el repertorio del borrachito, si no lo sabría ella, que bien registradas llevaba en la memoria todas las andanzas sobrias y no tanto del consanguíneo.

Y en el tramo que faltaba a la casa de mis hermanos, las muchachas convencieron a Sosa del error, entonándolela canción de la Nacha: si te quiero es porque sos, mi amor mi cómplice y todo, y en la calle codo a codo, somos mucho más que dos, somos mucho más que dos…