Regil perdió las ganas de vivir tras muerte de su madre

La muerte de su madre, doña Irma Sánchez, fue el golpe más duro en la vida de Marco Antonio Regil, a tal grado que pensó en quitarse la vida, pues se le quitaron las ganas de vivir.

Así lo compartió en sus redes sociales, donde también informó a sus seguidores sobre el dolor que vivía al ver a su madre morirse como consecuencia del Alzheimer.

Gracias al paso del tiempo, Marco se encuentra más tranquilo, y en una reciente visita a México confirmó:

“Sientes que se te cierra el mundo, se me quitaron las ganas de vivir, decía ‘no me veo en este mundo sin mi madre’, pero aprendes a retomar las ganas de vivir, a ilusionarte y a hacer lo que ella hubiera querido, que siguiera mi vida. Fueron 15 años de perderla poco a poco, es una enfermedad lenta”, dijo Marco, quien sigue defendiendo el hecho de exponer su dolor tan abiertamente en redes sociales.

Cada quien puede decir siempre he sido muy público, compartir lo que nos sucede fue una forma de sanar, crecer, entonces nunca he sido tan privado”, dijo.

Además, el conductor famoso por su sonrisa comentó: “Ahora lo que estoy viviendo en mi cuerpo es una debilidad muy fuerte, una ansiedad por la comida. He estado subiendo de peso. Como no tengo energía y no he estado haciendo ejercicio y luego me dan ganas de comer, estoy comiendo de más y subo de peso y me siento peor”.