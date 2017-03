J.C. Ruiz

Otro que nos llega de una judicatura, en donde el juez asombrado le pregunta a la dama, doña Frígida, el porqué solicitaba de inmediato el divorcio, y ella explicó que su esposo era un MANIÁTICO SEXUAL, porque el día de su cumpleaños me pide que hagamos el amor.

El juez medio confundido aclara:

– Por favor, doña Frígida, eso NO hace de su marido un maniático sexual, yo no puedo aceptar eso que usted dice como CAUSAL suficiente.

Entonces la señora, muy indignada, replica:

– ¡Señor juez, esto sucede TODOS SUS CUMPLEAÑOS!