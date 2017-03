Moonlight… Los enigmas de la academia

Jesús Carvajal Moncada.-

En determinadas ocasiones puede hacerse más patente la inquietud por ponerse en el lugar de los miembros de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Los Estados Unidos y llegar a comprender los criterios tomados en cuenta para otorgar los premios correspondientes a cada una de las categorías incluidas. Es difícil pensar que las situaciones sociales del momento, como el racismo, el consumo de drogas, los escándalos de corrupción o la lucha por los derechos humanos, pudieran permanecer excluidas totalmente al momento de decidir, aunque por supuesto tampoco debe tratarse siempre de optar por lo políticamente correcto.

Semejantes reflexiones y aún más, surgen a propósito de la reciente premiación como mejor película en la entrega del Oscar, de Moonlight (Luz de luna), después de rectificar el anuncio de que La LaLand había sido la ganadora. Dirigida Barry Jenkins, quien además hizo la adaptación de una obra literaria de TarrellAlvinMcCraney, y protagonizada por Alex Hibbert, Ashton Sanders y TrevanteRhodes, como Chiron, niño, adolescente y adulto respectivamente. Este personaje batalla por encajar en el ambiente de amigos y escuela desde pequeño debido a un comportamiento distinto, un tanto distanciado del resto de los niños debido a las tendencias homosexuales que van emergiendo inevitablemente dentro de él, hasta hacerse presentes durante su adolescencia a través de un contacto íntimo en la playa con uno de sus amigos.

Chiron vive con Paula (Naomie Harris), una madre fría y adicta a las drogas, que por supuesto no le proporciona el afecto necesario. En este contexto conoce, huyendo de unos chicos que intentaban golpearlo, a Juan (MahershalaAli), un cubano exiliado en Miami, y su pareja, Teresa (JanelleMonáe), quienes se convierten en un apoyo emocional para él ante las tensiones que vive.

La película está dividida de acuerdo a las tres etapas de vida de Chiron ya mencionadas. No es ninguna apología a un vendedor de drogas, en lo cual se convierte el protagonista, o a la homosexualidad, como pudiera pensarse. Es un acercamiento a la vida de un sujeto que va siendo consciente de sus preferencias sexuales en un ambiente sórdido, difícil, adverso definitivamente, al cual finalmente la persona ya adulta termina sucumbiendo, dedicándose a actividades ilícitas. Todo esto es lo que Jenkins sí logra reflejar en su obra. Los personajes parecen responder justo en la manera en que el guionista y director lo desea en escena. No obstante, es una historia que toca el tema de la homosexualidad en un contexto muy específico, junto al fenómeno de la venta y consumo de drogas, los conflictos entre madre e hijo, dentro de la dualidad amor-resentimiento, y la amistad inclusive, pero no profundiza en ninguna de estas temáticas. Un ejemplo de ello lo tenemos en el personaje de Juan, por el cual Ali obtuvo el Oscar como actor de reparto, que desaparece de escena aproximadamente a la mitad de la película, dándose a entender que ha fallecido. A pesar de que Ali realiza su trabajo de manera muy aceptable, da la impresión de hacer sólo lo necesario en la trama, sin verse envuelto en situaciones posteriores que implicasen un reto mayor. Es decir, sin correr mayores riesgos.

Así esMoonlight, una obra que deja al espectador esperando a que algo suceda, más ese algo no llega jamás. Si un producto fílmico pretendiese dejar un final muy abierto a interpretaciones, debe trabajar para el logro de dicho objetivo precisamente, no para tratar de abarcar demasiado y por lo mismo no llegar a conmover al espectador, aún y cuando Jenkins también haya obtenido un premio al mejor guion adaptado.

Por lo observado hasta el momento, pareciera ser que se ha registrado un descenso en la calidad del cine en la Unión Americana con respecto a los trabajos premiados en años pasados, o bien, Hollywood utilizó criterios distintos esta vez para otorgar un Oscar por motivos que desconocemos. Es de esperarse que esto no sea una constante para el futuro.