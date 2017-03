“Los Tutis”

David Cibrián Santacruz.-

El sábado 21 de enero del 2017, así comenzó la entrevista con el comerciante en fruta Salomé García Carrillo… La primera y obligada pregunta por hacer, es la relacionada con el apodo:

P.- Salomé, ¿de dónde salió el sobrenombre Tutis?

R.- Ah, el apodo. Así le decían a mi hermano Lauterio; y gracias a él nos comenzaron a decir a todos. Era él quien despertaba los montes con su canto, quien le hacía al Charro Avitia… aunque la gente siempre pensó que se trataba de Juan.

Aclarado ese punto histórico, le dimos orden a los recuerdos de la familia. Los abuelos de Salomé, al que miramos de pelo blanco y ya de ochenta años al pendiente de su negocio de fruta, allá en el barrio Los Pirules, se llamaron: Don Juan García y doña Chabela (tal vez de apellido Navarro).

Los hijos de este matrimonio se llamaron: Basilio García, que fue esposo de doña Inés Verde; después siguieron Mónico y Melquiades, que no se casaron; luego tenemos a Pedro “Pedrillo” García, esposo de Timo la mamá de Memo; Andrea García, quien hizo matrimonio con Pedro Gómez; Felícitas García, que fue esposa de don Eustorgio Fernández; y, finalmente tenemos a don PAULINO García (mi papá), que fue esposo de doña Concepción Carrillo (hermana de Fermín Carrillo).

P.- ¿Don Fermín Carrillo era tu tío, Salomé?…

R.- Sí… era hermano de mi mamá Concepción.

Del matrimonio que formaron don Paulino García y doña Concepción Carrillo, nacieron los siguientes hijos:

Rafaela García Carrillo, quien fue esposa de Manuel Navarrete “Pilingüijas”, que era originario de San Pedro Ixcatán (fue padre de Eliseo Navarrete); luego sigue Blas García Carrillo, que casó con Jesús Peña; Eleuterio García Carrillo, al que se recuerda soltero y cantando en los cerros… fue el Tutis principal; Juan García Carrillo, que hizo matrimonio con una muchacha llamada Concha, originaria de San Miguel; y yo, Salomé García Carrillo, que me casé con Margarita Perales Ahumada.

De la familia que formó nuestro entrevistado, Salomé García Carrillo con Margarita Perales Ahumada, nacieron los siguientes hijos:

Guadalupe García Perales, quien casó con Eufemia Mejía; Concha García Perales, quien primero fue esposa de Ramón Mejía, y después de Jesús, del que no se recordó el apellido; Marina García Perales, esposa de “Pepino” Gallardo, hijo de Ángel; Salomé García Perales, casado con Efigenia Mejía; Guillermina García Perales, quien está casada con Manuel, que es nieto de don Pedro “Pelucas” Rodríguez; Sandra García Perales, casada con Felipe Guardado; y Margarita García Perales, que vive casada con Chuy, del que el entrevistado no recordó los apellidos… Bueno, dije en plan de broma, ¿qué suegro quiere recordar a los yernos que se llevan a las hijas?

Así de alegre terminó la entrevista con Salomé García Carrillo, quien es prácticamente un sobreviviente de los hermanos Tutis. Mientras guardaba mi equipo de investigación, disfrutando el paisaje de aquel rincón patrio llamado Los Pirules, saboreamos unas sabrosas rajas de piña bien peladas; es decir, sin los famosos ojos que escaldan.