Fobia a la Teletransportación

No había salida. A Osiel le había llegado su hora. Era el temido día de su teletransportación. Era su viaje de bodas y a su joven esposa le había prometido, muy a su pesar, que el trayecto lo harían de ese modo. Su destino era una paradisiaca isla en el Pacífico la cual estaba a seis horas de vuelo desde donde se encontraban.

Ya lo habían platicado y Dimitra, la joven esposa, le había pedido que por favor el viaje no lo hicieran en avión, que era mucho el tiempo de traslado. Que si utilizaban teletransportador, bastarían unos segundos para llegar a disfrutar de aquellas playas de límpidas aguas. Que se dejara de esos temores irracionales a esta forma de viajar. La mujer le argumentó que ella ya había utilizado muchas veces este medio de transporte, que no pasaba nada malo y que ni siquiera se sentía el viaje.

De esta forma Osiel se había comprometido a viajar utilizando la teletransportación, ese medio de transporte que tanto temía. A su mente llegaron aquellas imágenes en las que su abuelo lo tenía sentado en sus piernas y le platicó de la historia de un libro y película surgidos en el siglo XX en la que al protagonista lo teletransportaban y durante el proceso, por un error de seguridad, se introduce un bicho en la cámara de viaje, lo cual produce una terrible fusión entre el insecto y el hombre. Su abuelo, que contaba en ese momento con 120 años de edad, le había platicado esa historia muchas veces. Pero en la actualidad, en el año 2217, esta manera de viajar ya no era ciencia ficción, ya era parte de la realidad cotidiana.

Automóviles, autobuses, trenes y aviones, ya casi no eran utilizados para los viajes que realizaban los seres humanos. Ahora optimizaban el tiempo desintegrando al viajero, convirtiéndolo en luz y posteriormente integrando a la persona en su lugar de destino. Ahora en cuestión de segundos se podían recorrer miles de kilómetros de forma muy segura y sin sufrir de efectos secundarios.

Pero todavía había algunos que no se animaban a viajar de esta manera y uno de ellos era Osiel, quien no había olvidado aquella historia que en un tiempo lejano le había contado su abuelo.

La voz de su esposa lo trajo al presente: Es tu turno amor, te están llamando de la cámara de transporte.

Pasa tú primero cariño –le dijo Osiel con un leve temblor en la voz–, yo seré el siguiente y allá te alcanzo.

De esta forma Dimitra viajó primero y acordó con su amado que allá lo esperaría.

Osiel vio cómo su esposa entraba a la cámara de transporte y a los segundos desaparecía en el interior de la misma.

Ahora le tocaba su turno a él. Con paso vacilante y un frío sudor recorriéndole la frente, Osiel se encaminó hacia la compuerta de teletransportación. Siguió las indicaciones de los encargados de los viajes y cuando menos pensó, ya se encontraba en el interior de la cámara. Se colocó los electrodos a lo largo de su cuerpo tal como indicaba el manual y se dispuso a esperar.

Un intenso rayo de luz inundó el recinto lo cual hizo que Osiel cerrara los ojos de forma instintiva. Sintió perder el conocimiento por un par de segundos y al abrir sus ojos ya se encontraba en la distante isla en la que pensaba pasar su luna de miel.

Ya ves que no pasa nada, le dijo Dimitra a un Osiel un poco confundido. Se dieron un abrazo y se encaminaron al hotel a la orilla de la playa que sería el lugar para disfrutar de sus amores.

Al llegar a la habitación, Osiel se detuvo a verse en el espejo. Se buscaba rasgos extraños por el viaje que había hecho. Temía padecer efectos secundarios a pesar de que en el viaje no había sentido ningún malestar. Sin embargo, la imagen que su abuelo le platicó en su niñez no lo abandonaba.

La pareja, deseosa como estaba, se dispuso a hacer el amor. Por un momento Osiel se olvidó de sus temores y se dispuso a disfrutar de las mieles del placer.

La mujer se recostó suavemente en el lecho y el hombre empezó a besarle los pechos y su perfumado cuello. Las caricias fueron en aumento y la respiración de ambos tornábase agitada.

Osiel se encontraba sobre la mujer y el oleaje de sus cuerpos encontraba su ritmo. De pronto, el joven sintió algo extraño a sus espaldas, y sin dejar de moverse giró su cuello hacia la izquierda para ver lo que pasaba. Con el rabillo del ojo vio algo que lo dejó frío: un par de largas y peludas patas de insecto lo sujetaban a la altura de sus piernas y pantorrillas, y lo invitaban a seguir embistiendo a su mujer.

De pronto, como en una revelación, se dio cuenta de lo ocurrido. La tragedia que tanto temía no le había pasado a él sino a ella.