Por: Miguel Ángel Vega C.

Entre más pasan los días más grande se hace el mitote que se cargan en el PRD a raíz de que el coordinador en la bancada de Senado MIGUEL BARBOSA HUERTA, dijo públicamente que apoya al dueño de MORENA, ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, en sus pretensiones presidenciales.

Primero alguna cabezas de tribus del Sol Azteca como JESÚS ORTEGA MARTÍNEZ, se le echaron encima cuestionando su convicción y diciéndole abiertamente que se vaya y de hecho en acuerdo con la dirigencia nacional que ostenta ALEJANDRA BARRALES MAGDALENO, lo renunciaron a dicha coordinación, sin embargo, Barbosa se resistió apegado a las normas partidistas que no se lo impiden, según él, y consiguió el apoyo de algunos senadores e incluso del presidente de la Mesa Directiva de la Cámara Alta, PABLO ESCUDERO MORALES, pero anoche dijo que siempre renunciará al cargo. Y hablando en plata, aunque la ley lo favorezca, a estas alturas y con toda la bronca que se echó encima con las cabezas perredistas, no tendría posibilidades de coordinarlos en el Senado o si continuara sería un desgarriate, más del que carga el PRD. Pero el mitote no termina ahí, porque ayer AMLO le dijo abiertamente a Barrales, que ya es hora de que dé el paso definitivo para lograr la unidad entre las izquierdas integradas por MORENA y PRD. O sea, se da el lujo de invitarla a que también eche por tierra su convicción partidista. Pero lo que sea de cada quien, el Peje carga temblando a dos que tres, tanto por los senadores perredistas que se le unieron y que además cooperan con lana para sus gastos y por algunas personalidades de otros partidos que se le han unido como el experto en finanzas como SANTIAGO LEVY, que si mal no recordamos trabajó en Hacienda con FELIPE CALDERÓN HINOJOSA. Pero además se le unió el expriísta ESTEBAN MOCTEZUMA BARRAGÁN y así podemos mencionar a varios. Mas los que se acumulen esta semana, por lo anterior las huestes pitufas y tricolores, o se ponen las pilas o el dueño de Rancho La Chingada, les comerá el mandado en el 2018, porque como dijo un viejito cafecero en el marcado, su voto duro no es mucho, pero con los votos blancos se los echa al plato……………

Una polvareda de regulares dimensiones levantó anoche lo dicho por el Papa FRANCISCO, en el sentido de que analizan la posibilidad de ordenar sacerdotes casados. Claro que esta sería una decisión atinada de la Iglesia católica, toda vez que los curitas también son de carne y hueso y se les calienta la maquinaria y a veces su convicción religiosa, su educación eclesiástica y toda la cultura que puedan acumular en años de estudio, no les alcanzan para controlar sus instintos de macho que los conducen a echarse una canita al aire. Y más cuando las feligreses van a la iglesia portando minifaldas o escotes que le mueven las hormonas a cualquiera, no nada más al padrecito, que terminada la misa y con una señita las jala a su habitación y buenas noches doña Chuy. Por eso orillan a algunas mujeres al adulterio o a las muchachas a perder la virginidad. Pero lo más grave de todo esto son las violaciones a niñas o niños que cometen los curitas, porque su cuerpo les exige el contacto sexual, pero no tienen con quien quitarse las ganas y convierten en sus víctimas a los más vulnerables. En tanto el celibato hace mucho que debió de ser historia o posiblemente nunca debió existir, dado los resultados aterradores que arroja hasta el momento. Quienes se dicen expertos en la materia deben considerar que con la naturaleza no se puede y el celibato le da la contra. O al menos que en lugar de quitar el celibato, establezcan la castración como medida obligatoria para ser sacerdote, porque las atrocidades que se han cometido, han dejado historias negras en el catolicismo. Y por otro lado, los sacerdotes casados pueden ser más completos, porque tendrán la experiencia de ejercer los papeles de padre y esposo, luego entonces tendrán más capacidad para dirigir una comunidad, porque actualmente aconsejan a hijos y padres, pero en la práctica no lo han vivido. Por eso consideramos que esta posible medida anunciada por el máximo pontífice, está destinada a ser todo un éxito, porque bajará de tajo los lastimosos hechos de violaciones a menores, adulterios y otras barbaridades que actualmente cometen en el seno de la Iglesia católica, que para ser una organización mundial tan respetable, le traen como consecuencia descrédito y vergüenza.