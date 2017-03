En Cine Club del ITSON… “Te doy mis ojos”: Una reflexión sobre la violencia intrafamiliar

Adolfo González Riande.-

Como parte de las actividades de la División de Extensión Universitaria del Itson, a través del Departamento de Extensión de la Cultura, continuará con la programación del ciclo “La Mujer en el cine”,este martes 14 de marzo a las 4:30 pm, en la sala de videoconferencias de la Unidad Náinari, con la proyección del filme español “Te doy mis ojos” dirigido por la cineasta Icíar Bollaín.

El filme en cuestión es un drama crudo y de una contundente actualidad vivida no sólo ,en este caso en el ámbito europeo, sino en cualquier parte del mundo. Para ilustrar el contenido del mismo filme, traigo a este comentario algunas de las ideas que Jossie Aquino hace en un interesante ensayo.

Según el comentario, el filme nos conduce a una visión de la violencia doméstica que en la mayoría de las ocasiones no es precisamente la que se exhibe en los reportajes o notas de prensa. Lo importante de la trama de Icíar Bollaín, esta joven cineasta española, se basa en acercar al espectador al mundo del abusador.

Y en este sentido, la trama del filme permite al espectador ver como se siente, por qué hace lo que hace y cómo se arrepiente. Asimismo, al decir del Jossie Aquino, el guión excelente destaca los estados de pérdida de control, de no pensar en el momento de reaccionar y las consecuencias que tiene tanto en la vida de la mujer abusada como en la misma del violador.

El filme, es de esos temas casi olvidados por la comercialización, y desconocido para una gran mayoría, fue ganador en el Festival Internacional de San Sebastián (España), y de ocho premios Goyas ,incluyendo el de “Mejor Película”.

Cabe señalar, que la función del Cineclub Itson, conlleva la tarea de acercar temáticas sociales de interés para la comunidad universitaria, que permitan un dialogo y un aprendizaje mutuo entre el público asistente al momento del debate. No está de más señalar que la temática se presenta como una magnífica oportunidad para aquellos estudiosos de la conducta humana, catedráticos y estudiantes de psicología.

Ndel E. Adolfo G. Riande es el responsable del Cineclub Itson. Lic. En Periodismo por la Universidad Veracruzana, y Maestro Auxiliar del Departamento de Extensión de la Cultura del ITSON.