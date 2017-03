Deportan y cancelan visa a “Chabelita”

Sigue la cacería de famosos mexicanos, ahora le tocó a la actriz Nora Velázquez “Chabelita”, quien al tratar de volar de Los Ángeles a Seattle fue interceptada por oficiales de migración y deportada a México.

En una entrevista hecha a un empresario de California, esto sucedió hace unas semanas, luego de que la comediante ofreciera un show en uno de sus establecimientos y tras el éxito, acordaron que sería contratada por uno de sus socios en Seattle, por lo que tras cerrar el trato tomaría el avión hacia aquella ciudad, pero nunca llegó, “nos alarmamos porque ella es muy seria en los negocios, quedamos muy puntuales, ya tenía el boleto del avión y todo y cuando me hablan y me dicen no llegó, pues sí me preocupé, por lo que de inmediato empecé a buscarla”, expresó el hombre de negocios.

Este problema ya tiene algunos días, pero parece, que el mismo se ha dado porque las autoridades tienen vigiladas las actividades de este hombre y su cadena de restaurantes, porque se trata del mismo sujeto que llevaría la semana pasada a Carlos Bonavides, Yered Licona “La Wanders Lover” y Maribel Fernández “La Pelangocha”.

Para la reconocida “Chabelita” ha sido muy vergonzoso, pues no ha querido hablar el tema con nadie, “iba a Seattle desde Los Ángeles, no la dejaron subir al avión y la deportaron, además de que le cancelaron su visa por cinco años”, señaló el restaurantero.