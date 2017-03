Isidoro Germán Medina.-

Con el entusiasmo y la dulzura que se percibe en el rayo de sol que se tiende y se despereza en la llanura al cabo de una noche húmeda y fría; como el cachorro aquel que indulgente se acomoda en el cojín del sillón que ha adoptado como su consentido; como aquel polluelo recién nacido que se acurruca bajo el vientre de su madre para estar seguro, así se arrellanó en mi olfato, esa mañana, el aroma a pasto recién cortado. Durante instantes invaluables, la fragancia a hierba vino a desplazar el olor a perfume barato que por todo el camino soportara mi nariz.

Esa madrugada había recibido una llamada; con la voz aguardentosa y apenas inteligible, la Rossy marcó a mi celular para pedirme que fuera a recogerla al Campo 60, dondel a había llevado alrededor de la media noche pasada.Todavía no empezaba a amanecer cuando ya la estaba esperando a un lado de la cerca de malla ciclónica que circunda la huerta. Con las luces apagadas y el motor andando, desesperado porque aún no se veían señales de la chica, enclochaba listo para dar el arrancón, cuando alcancé a ver un destello a unos treinta metros.

Mi aprehensión la originaba el estar en un lugar en donde no debía. Por ese lado de la cerca, un agujero que seguramente habían abierto los malandros, le servía de entrada y salida a la mujer, para no verse obligada a rodear y poder acceder, cortando camino, a la vivienda de quien, según decía, era la casa de su “querido”. A la Rossy le gustaba colgarse cuanta baratija le pusieran en las manos -y si era de fiado, tanto mejor-. Fue por eso que logré distinguir a la distancia el reflejo de un arcoíris en sus múltiples colgajos. No sin algo de preocupación, esperé hasta que llegó y abordó mi taxi. Con la aurora todavía lejana, emprendimos el regreso.

Conocí a la Rossy hará cosa de unos años. Ya me había tocado mirarla en otras ocasiones, de pie y mostrando generosamente sus innegables atributos allá por la Doscientos, entre Chiapas y Tehuantepec. Era orgullosa dueña de uno de los cuerpos más hermosos que he apreciado. Sin embargo, inevitablemente acudía a mi pensamiento el dicho de “cuerpo de tentación y cara de arrepentimiento”. Pero para explicarlo e ilustrar con fidelidad el tremendo efecto que causaba entre quienes ibana l hotel Bulevar, que actualmente no existe por haber sido demolido no hace mucho, y donde ella se exhibía para desempeñar el oficio más antiguo del mundo, me veo precisado, pues, a recordar un episodio que viví hace tiempo.

Una noche de viernes, circulaba por la calle 6 de abril en busca de pasaje. Desde la Tabasco, donde la luz roja del semáforo me había detenido,atisbé hacia el bar Superior-aunque seguro había buena variedad, nunca falta quien decida irse a otro lugar-. Tarde se me hacía para que se encendiera el verde; una pareja de individuos que había divisado el copete luminoso de mi taxi, me hacía señas para llamar mi atención. Previendo que algún colega se me fuera a adelantar, nomás cambió la luz, y me arranqué a levantar a quienes solicitaban mis servicios. Con una espectacular vuelta en “U”, terminé estacionado exactamente frente a ellos.Visiblemente afectados por los estragos del alcohol, pero bastante simpáticos y respetuosos, abordaron el taxi,y, sin rodeos, me hicieron saber lo que buscaban.

“¡Llévanos a donde haya viejas que sí jalen, no tan apretadas, como las de aquí!”, dijeron casi a coro los muchachos que, sin lugar a dudas, por su aspecto y por su acento, eran forasteros. De inmediato voló mi pensamiento al “Bulevar”. Unos minutos antes, en mi recorrido, recién había observado al grupo de mujeres que todas las noches se acercaban al hotel a la espera de clientela. Aunque ninguna me era familiar ni las conocía siquiera un poco, había logrado distinguir, de entre la bola, la figura inconfundible de la Rossy. Eso fue lo que me animó a llevar ahí al par. La selección, y el estado en el que andaban, ¡seguro que se alborotarían! (Continuará).